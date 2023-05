Vild milepæl: - Havde ikke tænkt over det

Fire gange havde Holger Rune mødt Casper Ruud inden dagens kamp. Fire gange havde han tabt.

Men nu lykkedes det endelig Holger Rune at få skovlen under sin norske rival.

Og ikke nok med at han brød den norske forbandelse, så betød dagens sejr også, at danskeren nåede en vild milepæl.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jannik Sinner og nu Casper Ruud har nu alle prøvet at tabe til Holger Rune.

Dermed har danskeren - i en alder af bare 20 år - slået samtlige spillere i top otte i verden.

- Det betyder meget. Det er ikke noget, jeg selv har tænkt over. Det har været nogle svære kampe mod mange af dem. Det er fedt, siger danskeren til Ekstra Bladet.

Som toppen på kransekagen blev milepælen nået i en sejr over hans norske rival.

- Det føles godt. Det har været mange gange, jeg har tabt til ham. Det er stort at slå ham.

- Jeg skulle spille noget af mit bedste tennis for at slå ham. Jeg er stolt af den måde, jeg kæmpede tilbage på, og at jeg løftede mit niveau. siger Holger Rune, der dog ikke er helt klar til at lade sig krone som Skandinaviens bedste tennisspiller.

- Ikke hvis man kigger på vores indbyrdes opgør og vores rankings indtil videre. Der er han bedre, end jeg er. Men jeg er glad for, jeg kunne slå ham første gang nogensinde. Det betyder meget, siger Holger Rune.