Vild plan: Nu skal han være verdens bedste

Han vinder og vinder og vinder og vinder.

ATP-sæsonen er slut, men Holger Rune tager den på ingen måde med ro af den grund.

Søndag vandt han preseason-turneringen Open Markal, og bare tre dage senere tog han trofæet i Open de Caen.

Ja, der er tale om træningsturneringer - men det er ikke hvem som helst, som Holger Rune har slået på sin vej.

I Markal blev Alexander Bublek (Nummer 37 på verdensranglisten) og Alex de Minaur (24) besejret, mens Holger Rune slog Richard Gasquet (68) og senere Roberto Bautista Agut (21) i Caen.

Derfor føler han sig også i topform, inden 2023-sæsonen skydes i gang i Australien 2. januar.

- Sidste år havde jeg ingen kampe i preseason. Det fungerede ikke for mig at starte i Australien uden kampe i en måned. Nu har vi lagt kampe ind i mit program, og det føles helt rigtigt.

- Én ting er den fysiske form. En anden ting er kampformen, og det er fedt at få genopfrisket den. Og det ser jo ud til at gå ret godt med kampformen, siger Holger Rune til Ekstra Bladet.

Det har på alle måder været et vildt år for Holger Rune.

Han startede året som nummer 103 på verdensranglisten og slutter som nummer 11. Men i 2023 tør han drømme endnu større.

- Jeg er altid åben om mine målsætninger. Det har aldrig været en hemmelighed, at jeg stiler højt. Hvert eneste år. Realistisk højt.

- Realistisk betyder, at det er opnåeligt for mig. Sidste år sagde jeg ikke, at jeg ville være nummer et i 2022, for det ville være urealistisk.

- Mit mål i 2023 er at vinde Grand Slams og blive nummer et. Min træner har sagt top tre, men jeg presser den altid lidt op, siger danskeren.

Holger Rune lavede karrierens største resultat, da han slog Novak Djokovic i Paris Masters i november. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Holger Rune har sat barren højt, men når han siger, at han kan blive verdens bedste, er det ikke uden grund.

Det vidner sæsonafslutningen om: Fire ATP-finaler i træk og sejre i Stockholm og Paris Masters, der blev kronen på hans vilde år.

Derfor er det heller ikke så underligt, at danskeren i denne uge blev kåret til 'Newcomer of the year' af ATP, mens han desuden er nomineret til Årets Sportsnavn i Danmark.

- Jeg er virkelig stolt over nomineringerne. Både de danske og de internationale. Om jeg vinder eller ej, betyder mindre her, for nomineringerne i sig selv er en kæmpe anerkendelse, lyder det fra Holger Rune.

Holger Rune starter 2023-sæsonen med ATP-turneringer i Adelaide og Auckland, inden jagten på den første Grand Slam-titel indledes i Australian Open midt i januar.