Vild rivalisering: Det var altid tæt

Der er lagt op til et brag af et opgør, når barndomsvennerne Holger Rune og Carlos Alcaraz møder hinanden i Wimbledon-kvartfinalen

De er fremtiden. Men også nutiden.

Onsdag mødes Holger Rune og Carlos Alcaraz i kvartfinalen ved Wimbledon.

For blot anden gang i seniorkarrieren skal de to kometer stå ansigt til ansigt i det, der meget vel kan gå hen og blive den næste generations helt store rivalisering i herretennis.

Kun seks dage skiller de 20-årige tennis-ekvilibrister. De er allerede en fast del af verdenstoppen, men alligevel har verdenen til gode at se dem folde sig ud på den største scene.

Holger Rune og Carlos Alcaraz side om side som 13-årige. Nu kommer de til at stå på hver sin side af nettet på den største scene af dem alle. Foto: ATP

Altid tæt

Sidste år under Paris Masters måtte Carlos Alcaraz nemlig trække sig i slutningen af andet sæt med en skade i deres første møde på ATP-touren, og derfor er onsdagens brag et længe ventet opgør mellem to af de største talenter.

Der er med andre ord lagt op til et brag en kvartfinale, hvor Danmarks store tennisstjerne skal forsøge at få skovlen under verdens nummer ét.

Men selvom Rune må tage til takke med en rolle som underdog, så er der noget, der tyder på, at det kan blive tæt. Som juniorer krydsede de klinger flere gange, og her var opgørene altid nervepirrende.

Det fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

- Jeg ved, at Holger vandt over ham til U14 EM for hold på grus, og på Mallorca Tennis Europe på grus i en semifinale. Så tabte han vist en kamp i U16 og til U12 EM for hold, hvor Danmark alligevel endte med at vinde det samlede EM.

- Alle var tætte kampe. Med tiebreaks eller et enkelt break, fortæller hun.

Der venter en stor mundfuld for Holger Rune, når han onsdag møder Carlos Alcaraz. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Carlos stak af

Holger Rune og Carlos Alcaraz forhold går derfor langt tilbage og forud for kvartfinalebraget er et klip, hvor de to spiller double sammen som 13-årige, gået viralt.

Men senere i Runes juniorkarriere kunne danskeren pludselig begynde at se Alcaraz stikke af.

- Jeg tror aldrig, de mødtes på ITF-touren, for der var Carlos allerede begyndt på senior, hvor Holger jo vandt Roland Garros for juniorer og Masters Finals, da han var 16, fortæller Aneke Rune.

- Men der spillede Carlos ikke meget junior. Han blev slået tidligt ud til både Roland Garros-junior og Wimbledon, som jeg husker det - samme år, som Holger vandt.

- Spanien har jo mange Futures-turneringer og Challenger-turneringer, som han allerede i U16 fik wildcard til. Den mulighed havde vi jo ikke. Holger var heller ikke fysisk så udviklet, som Carlos var på det tidspunkt, så det havde ikke givet mening at lade Holger spille senior fast som 16-årig. Der var han stadig et barn, hvor Carlos jo allerede var en mand rent fysisk.

Men nu står de der. På den mest kendte tennisbane af dem alle. Til den første af forhåbentlig mange drabelige dueller.

Kampen mellem Holger Rune og Carlos Alcaraz spilles onsdag eftermiddag omkring klokken 17.00. Du kan følge braget live på eb.dk.

