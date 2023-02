Vild sag: Bandlyst for livet

En marokkansk tennisspiller er netop blevet udelukket fra tennissporten på livsstid efter at være blevet dømt for et grotesk antal matchfixing-sager

135 matchfixing-sager.

Det er, hvad én enkelt tennisspiller - mere specifikt marokkanske Younes Rachidi - har formået at stå bag.

Og det får nu alvorlige konsekvenser. Organisationen International Tennis Integrity Agency (ITIA), som selvsagt arbejder for at sikre sportens integritet, bandlyste torsdag 36-årige Rachidi fra at deltage i samtlige tennis-begivenheder under ITIA's vinger - resten af livet.

Det skriver ITIA selv på sin hjemmeside.

For at gøre ondt værre tildeles han samtidigt også en klækkelig bøde på 34.000 dollars, svarende til cirka 236.000 kroner.

Marokkaneren, som toppede sin karriere som nummer 473 på ATP's double-rangliste, har tjent 53.000 dollars i præmiepenge i karrieren. Han er ikke noteret for en kamp siden 2017.

Igen, igen...

Ifølge ITIA var Rachidi involveret i matchfixing med to algeriske spillere.

Og det er langt fra første gang, tennisverdenen oplever sager om matchfixing.

I december sidste år fik chilenske Bárbara Gatica tre års karantæne fra sporten. Det skete, efter hun indrømmede at have tabt en kamp med vilje mod betaling.

Ligeledes blev den dengang 23-årige tuneser Majed Kilani i 2020 udelukket fra sporten i syv år.

Rachidi får dog ikke denne mulighed for at gøre comeback i fremtiden. I stedet kan han glæde sig over at have slået en verdensrekord.

Aldrig før har ITIA eller dennes forløber nemlig kendt nogen skyldig i så mange sager, som Rachidi nu er blevet.