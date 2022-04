Vild sejr: - Han bliver blandt verdens bedste

Holger Rune kommer til at blande sig i den absolutte verdenstop i herretennis. Det vurderer en ekspert efter danskerens meriterende sejr over Alexander Zverev

Det har skabt genlyd i tennisverdenen, at Holger Rune onsdag tævede verdens nummer tre, den olympiske mester Alexander Zverev fra Tyskland, i ATP-turneringen BMW Open i München.

Sådan lyder meldingen fra den danske tennisekspert Michael Mortensen, der ikke tøver med at kalde det karrierens klart største præstation fra den blot 18-årige dansker.

- Selvfølgelig er det hans karrieres største triumf, og det viser hans enorme potentiale. Det er en skelsættende sejr, og det er noget af et statement, som Holger Rune sender til hele verdenstoppen, siger Michael Mortensen, der er dybt imponeret over Runes spil på gruset i Sydtyskland.

- Det eneste tidspunkt, jeg var bekymret på, var i syvende parti, hvor han traf lidt forhastede beslutninger, men han fandt virkelig sit gode spil frem med fantastiske stopbolde og slices. Det er en stor sejr på mange niveauer, og den vil betyde kolossalt meget, da han viser, at han kan slå alle.

Den Olympiske mester og nummer tre i verden, Alexander Zverev (billedet), blev sendt til tælling af danske Holger Rune. Foto: Cristof Stache

18-årige Holger Rune er netop nu nummer 70 på verdensranglisten,

Selv om Michael Mortensen understreger, at der kan ske meget på kort tid i tennisverdenen, så er den danske tennisekspert ikke i tvivl om, at Danmark kan tillade sig at forvente mange store resultater i fremtiden fra den unge tenniskomet.

- Jeg vil være tilfreds, hvis Holger kommer i top 50 eller nærmer sig top 25 denne sæson. Han er stadig ung. Men på sigt, så er han helt sikkert en top 10-spiller i verden. Det er jeg ikke i tvivl om, når jeg har set hans kampe mod f.eks. Djokovic og nu Zverev.

Artiklen fortsætter under billedet.

Holger Rune er ved at vokse sig stærk på den helt store tennisscene. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

- Han vokser kamp for kamp på den helt store scene, og han lader sig inspirere af at spille mod de største i verden. Han nyder det, og han kan finde ud af at spille på alle tangenter i en tenniskamp, siger Michael Mortensen og konkluderer.

- Jeg kan kun udpege én svaghed hos Holger Rune. Han er perfektionist, og derfor alt for hård ved sig selv. Han skal lære at styre sit temperament, hvis han laver en fejl. Lige nu er han stadig som en åben bog, og én fejl fører til flere. Skærer han det væk, så er han stort set en komplet tennisspiller.