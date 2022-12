Vild udmelding om Rune: 'Kan gøre det næste år'

Det er ikke urealistisk, at Holger Rune bliver nummer et i verden til næste år, mener stjernetræneren Patrick Mouratoglou

Holger Rune har haft en fuldstændig vanvittig afslutning på 2022, og ambitionerne i det nye år er kun blevet løftet af den grund.

For topti er ikke længere nok for den unge danske tennisspiller. Han skyder efter toppen af verdensranglisten, og den ambition bakker hans egen stjernetræner ikke bare op om - Patrick Mouratoglou tror også på den.

- Verdensetter næste år - er det realistisk? Hvorfor ikke. Når du kan gøre det, han gjorde, er alt muligt. Nu afhænger det af, at han er i stand til at præstere som i Bercy (under Paris Masters, red.) hele året - og specielt i Grand Slams og i Masters 1000-turneringerne, hvor det tæller mest, siger Mouratoglou til Eurosport og fortsætter:

- Så det bliver ikke nemt, men hvis det var nemt at være den bedste i verden, ville vi allerede vide det. Er det realistisk? Det er ikke urealistisk. Det bliver ekstremt svært, men det er ikke urealistisk.

Holger Rune brugte 2022 på at gå fra bunden af top-100 til at træde ind blandt verdens ti bedste, da sæsonen gik på hæld. I disse dage spiller han træningsturneringer i den varmere del af verden, så han kan være helt klar til årets første Grand Slam.

Patrick Mouratoglou har store forventninger til Holger Runes 2023. Foto: Julien De Rosa/Ritzau Scanpix

Det er Australian Open, der spilles fra midten af januar. Og det kan blive startskuddet til rejsen mod toppen. Skulle den rejse ikke fuldføres i 2023, er det ikke noget, der bekymrer træneren.

- Hvis han ikke når det, er det også okay. Han kan køre på i seks måneder, et år, to år, tre år - så længe det vil tage ham at nå dertil, siger Mouratoglou.

- Jeg tror, at det er afhængigt af din personlighed, om du oplever ambitioner som et pres eller modsat som noget, der vil motivere dig enormt. Han er typen, der kan lide udfordringer, Holger, så jeg tror, det giver ham en god følelse.

En udfordring har han også givet sig selv med målet for 2023. Den unge dansker vil være nummer et, og han vil vinde en Grand Slam.

- Jeg mener, at alt er realistisk. Hvis du sætter grænser for dig selv, kommer du ikke forbi dem alligevel, så han gør helt ret i at sætte høje mål for sig selv. Det virker for ham, siger Mouratoglou.