Vild vending: Dansk triumf

18-årige Holger Rune vandt sent søndag aften Challenger-turneringen i San Marino.

I finalen besejrede det danske tennistalent sin brasilianske modstander Orlando Luz med 1-6, 6-2, 6-3.

Luz er nummer 311 på verdensranglisten. Rune er nummer 191, men det kommer nok til at ændre sig i positiv retning efter turneringssejren.

Danskeren fik en skidt start på opgøret, da han blev brudt til både 1-3 og 1-5, og på bare en halv time havde Luz taget første sæt med 6-1.

Men i andet sæt vandt Rune de fleste af sine servepartier ganske sikkert, og samtidigt brød han to gange Luz, hvilket gav et hurtigt 6-2-modsvar.

Det gav et tredje sæt, hvor Rune brød til 4-2, inden Luz straks brød tilbage, og Rune opfordrede højlydt sig selv til at holde 'fokus', mens han tankede energi på sin stol inden et sideskifte.

Og det gjorde han i et fremragende parti, hvor han fightede hårdt for hver en bold, og det gav endnu et brud og en chance for at serve kampen hjem.

Det gjorde han sikkert mod en efterhånden mørbanket brasilianer, og sejren slutteligt endda sikret med et servees.