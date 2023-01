Vilde scener: Find Holger-fans smidt ud af stadion

Årets første Grand Slam turnering, Australian Open er kendt for sin intense atmosfære.

Og det fik den forsvarende Wimbledon-vinder, Novak Djokovic, at føle under onsdagens sejr over Enzo Couacaud.

Undervejs i kampen var der adskillige tilråb fra tilskuerpladserne, og til sidst fik Djokovic nok af fansene.

- Den her fyr er alt for fuld. Han er her ikke for at se tennis, sagde en frustreret Novak Djokovic til dommeren, imens han pegede på en gruppe fans på tribunen.

- Han provokerer mig og prøver at komme ind i hovedet på mig, fortsatte han.

Vreden var rettet imod fire opstemte fans, der i dagens anledning havde klædt sig ud som figuren fra børnebogserien 'Find Holger' (På engelsk Where's Wally red.), og derfor havde hvid- og rødstribede t-shirts samt en hvid og rød tophue på.

Klagen blev først afvist af dommeren, men da drillerierne fortsatte efterlevede dommeren til sidst serberens krav og smed gruppen ud af Rod Laver Arena.

De drillende fans blev til sidst smidt ud af stadion på opfordring fra Novak Djokovic. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Her bliver fansene eskorteret ud af stadion af sikkerhedsvagterne. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Haltede under kampen

På trods af fulde fans og problemer med benet, nedlagde serberen sin modstander og avancerede til tredje runde.

Midt i kampen blev Djokovic behandlet på banen og efterfølgende i omklædningsrummet, da han har problemer med sit venstre baglår.

Da Novak Djokovic vendte tilbage til banen var han tydeligvis irriteret over smerterne i benet.