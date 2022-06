Vilde tal: Nu kan alt ske med Holger

French Open har indtil videre været ét langt erobringstogt for Holger Rune.

I 1. runde slog han canadiske Denis Shapovalov, der var seedet 14, og senest røg fjerdeseedede Stefanos Tsitsipas ud efter mødet med den 19-årige dansker.

Onsdag aften står han ove rfor norske Casper Ruud, der er seedet 8, mens en eventuel semifinale bliver mod enten Marin Cilic eller Andrey Rublev.

Ingen Novak Djokovic, ingen Rafael Nadal, ingen Alexander Zverev og ingen Carlos Alcaraz.

Muligheden for at gå hele vejen til finalen er dermed til stede for den 19-årige dansker. Og det afspejler sig i spillene hos Danske Spil undervejs i turneringen.

Det fortæller oddssætter Peter Emmike Rasmussen.

- Når vi ser på vores tal, kan vi se, at danskerne i den grad tror på Holger Rune i den her turnering. 50 procent af alle indskud på vinderen af French Open er sat på Holger Rune, siger han og føjer til, at nummer to på den liste er Novak Djokovic med 30 procent.

Inden turneringen lå chancen for, at Rune ville vinde French Open på odds 200 hos Danske Spil. Sådan ser det af gode grunde ikke ud mere.

Nu er odds faldet til 20. Og det behøver bestemt ikke slutte med en nordmand onsdag aften.

- Vi tror på, at han kan nå finalen. Hans vej er uden om mastodonterne, siger Peter Emmike Rasmussen, der gennem mange år har været oddssætter hos Danske Spil.

Med mastodonter mener han primært Djokovic og Nadal, der tørnede sammen i en anden af de fire kvartfinaler tirsdag aften - med Nadal som vinder i fire sæt.

Peter Emmike Rasmussen mener, at der er flere grunde til, muligheden for en finaleplads er til stede for Holger Rune.

- De lave odds skyldes skyldes selvfølgelig hans spil, men også at vejen til top to ikke er så hård, som hvis han havde ligget i den anden halvdel af turneringen, hvor de store favoritter Alcaraz og Nadal er, siger han med henvisning til Spaniens stortalent og legende.

Mens Nadal er videre, røg Alcaraz ud til tyske Alexander Zverev tirsdag.

- Vinder Holger Rune over Casper Ruud, venter enten Andrey Rublev eller Marin Cilic - begge modstandere, som vil være tæt på fifty-fifty-kampe, og imod Cilic er Holger endda nok favorit, siger Peter Emmike Rasmussen.

I skrivende stund har 80 procent af alle spil på kampen onsdag aften været med Rune som vinder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Holgers millioner: Så meget tjener han

Nadal slår Djokovic og nærmer sig 14. French Open-titel

Efter vanvids-kamp: Spansk talent færdig i French Open