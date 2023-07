Vilde tal: Så mange så Holger triumfere

900.000.

Så mange danskere så med på DRTV og DR 2, da Holger Rune mandag spillede sig videre til kvartfinalen ved Wimbledon med en sejr i fire sæt over bulgarske Grigor Dimitrov.

Det oplyser Danmarks Radio til Ekstra Bladet.

Knap en million personer var altså inde og følge med i opgøret i løbet af kampen, og i gennemsnit så 500.000 danskere kampen fra start til slut.

Det er tal, der begejstrer underdirektør i DR, Anders Kern Boje, der har ansvar for DR Sporten.

- Det viser, at Wimbledon og Holger Rune er virkelig interessant for danskerne, og hvis man sammenligner med det, vi ellers viser på vores platforme i øjeblikket, så fylder tennis altså rigtig meget.

- Vi er utrolig tilfredse med, hvor mange der ser med, siger Anders Kern Boje.

- Giver det anledning til, at DR vil investere mere i tennis?

- Vi har jo vist Davis Cup før, og det håber jeg, at vi kan gøre igen. Vi har dog ikke nogen konkrete planer om, at vi skal vise andre tennisturneringer.

- Luner det, at I fik rettighederne til Wimbledon, når Tour de France i øjeblikket brager derudad hos TV 2?

- Vi har faktisk fået rigtig god hjælp af TV 2 med deres erfaring med at dække tennis. Det hjælper ikke mit formål, om TV 2 har flere eller færre seere på Touren, men vi er rigtig glade for, at der er et rigtig godt tilbud på vores kanaler til dem, der gerne vil følge med i tennis.

Holger Rune skal i aktion igen onsdag, når han for anden gang i sin professionelle karriere skal møde spanske Carlos Alcaraz, som ligger nummer et i verden.

Det er en plads i semifinalen ved den prestigefyldte turnering i London, der er på spil.