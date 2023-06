Vildt drama: Novak Djokovic er i French Open-finalen

Der var lagt op til årets opgør i French Open-semifinalen mellem Carlos Alcaraz og Novak Djokovic.

Men opgøret fik en dramatisk og ærgerlig afslutning.

Den spanske verdensetter var ikke i stand til at komme sig over sine fysiske problemer efter to intense og vilde sæt, og derfra stod der Novak Djokovic på det hele.

Dermed er den serbiske stjerne klar til finalen i French Open efter en sejr på 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

I søndagens finale skal han op mod enten Alexander Zverev eller Holger Runes overmand i kvartfinalerne, Casper Ruud. Tyskeren og nordmanden dyster senere fredag.

Novak Djokovic har søndag muligheden for at blive den første mandlige spiller med 23 Grand Slam-titler Foto: LISI NIESNER/Ritzau Scanpix

Tennis i verdensklasse

Djokovic kom flyvende fra land i semifinalen med forholdsvis sikre servepartier og et afgørende brud til 3-1 i første sæt.

Alcaraz kæmpede sig siden til fire muligheder i to forskellige partier for at bryde tilbage, men en fokuseret Djokovic afviste sin 16 år yngre modstander, og efter en lille times spil havde han vundet første sæt 6-3.

Men spanieren gik et gear op i andet sæt, hvor han fuldt ud matchede serberen og lavede et potentielt afgørende brud til 5-3.

Bundrutinerede Djokovic bevarede dog fatningen og brød straks tilbage, ligesom han bagud 4-5 og 0-40 hev sig op af dyndet, afværgede tre sætbolde og udlignede til 5-5, hvilket for alvor sat gang i et elektrisk Court Philippe-Chatrier.

Alcaraz var dog ovenpå og havde mere ro og energi i sit spil i forhold til første sæt, og efter at have bragt sig på 6-5 i et hårdt tilkæmpet serveparti brød han rent til 7-5 og skabte balance i stormødet.

Det var en slukøret Carlos Alcaraz, der pludselig blev ramt af kramper efter to vilde sæt med tennis på et meget højt niveau. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Fik kramper

Djokovic virkede fysisk presset, men efter et par hidsige partier kom Alcaraz pludselig i problemer, kort efter at han have lavet et mirakelslag.

Den unge spanier måtte have behandling - tilsyneladende for krampe i sin ene læg - og afgav i den forbindelse et serveparti, da han ifølge reglerne ellers måtte vente med at få hjælp.

Det bragte Djokovic på 2-1, og det blev også hurtigt 6-1, da Alcaraz helt tydeligt var meget hæmmet i sine bevægelser og ude af stand til at yde kvalificeret modstand.

Sætpausen blev brugt til mere behandling, men efter et lovende parti meldte problemerne sig igen. Opgørets nerve var af samme årsag pist væk, og Djokovic hev nemt sejren i land.

Ud over at snuppe rekorden for flest Grand Slam-titler kan Djokovic med en sejr søndag også tilbageerobre førstepladsen på verdensranglisten fra Alcaraz.

Det vil i så fald være serberens tredje French Open-triumf. Han vandt også i 2016 og 2021.