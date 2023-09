Vildt eventyr i New York: - Vanvittigt at være vidne til

Caroline Wozniackis US Open i New York sluttede søndag aften dansk tid.

Coco Gauff endte det vilde eventyr i ottendedelsfinalen ved at besejre danskeren i tre sæt med cifrene 6-3, 3-6, 6-1.

Braget blev spillet på verdens største tennisarena - Arthur Ashe Stadium - og her havde Caroline Wozniacki store dele af publikum i ryggen, selvom modstanderen var på hjemmebane.

Og det var vildt at se. Det mener Patrik Wozniacki i hvert fald.

- Det var vanvittigt at være vidne til, at det kan lade sig gøre. Publikum var nærmest delt og bare glade for, det var en fed kamp, siger Caroline Wozniackis storebror til Ekstra Bladet.

Wozniackis familie kan med god grund være stolt. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

- De heppede selvfølgelig lidt mere på Gauff i de vigtige momenter, men det vidner bare om, hvor stor popularitet Caroline har. Det er svært for os danskere at forstå, hvor stort det er, og hvor populær hun er.

Tog fusen på storebror

Det blev til fire kampe for Caroline Wozniacki ved US Open. Inden nederlaget til Coco Gauff slog hun Tatiana Prozorova, Petra Kvitova og Jennifer Brady.

Især sejren over Petra Kvitova gav genlyd, da hun er nummer 11 i verden. Generelt har tennisstjernens niveau overrasket Patrik Wozniacki.

- Jeg synes, det har været over al forventning i forhold til niveau og præstationer. Der mangler måske lige det sidste, men det er i småtingsafdelingen med tanke på, hun ikke har spillet i tre et halvt år.

- Jeg havde slet ikke turdet drømme om, hun har havde det niveau allerede nu. Det troede jeg først, hun ville have fra Australian Open. Der tog hun fusen på mig. Det må jeg sige.

37-årige Patrik Wozniacki er flere gange blevet blæst bagover af sin søsters høje niveau. Foto: Emil Agerskov

Men selvom Caroline Wozniacki lige nu har momentum efter flere flotte præstationer, så ser vi hende ikke mere i turneringssammenhæng i 2023.

Forstår beslutningen

Storebror havde gerne set en optræden eller to mere på banen, men han forstår stjernens beslutning.

- Vi skal bare heller ikke glemme, at hun har to børn. Og det er tungen på vægtskålen. Hvis vi ser på det rent tennismæssigt og ser bort fra familien, så ville det give god mening at spille nogle turneringer og banke den sidste rust af.

- Og så ville hun stadig have nogle måneder til at blive klar til Australian Open. Men børn i Asien er ikke nemt. Det er eksempelvis dårlig mad, i forhold til hvad de er vant til.

- Det er ikke nemt at være i Asien. Hun har altid været god der, men det har ikke været det fedeste i verden. Så jeg forstår godt hendes beslutning, men jeg kunne godt have set hende spille et par turneringer mere. Det kunne være i Beijing og Japan.

Wozniacki kommer ikke i aktion mere i 2023. Foto: Will Oliver/Ritzau Scanpix

Regner meget med et wildcard

Dermed bliver den næste store opgave for 33-årige Caroline Wozniacki Australian Open til januar, som er sæsonens første grand slam-turnering.

I skrivende stund er danskeren ikke sikret en plads i den enorme turnering, men det bliver ikke et problem, hvis du spørger Patrik Wozniacki.

- Hun er ikke garanteret en plads i Australian Open, men som tidligere vinder og med en stor stjerne hos turneringsdirektøren ville det undre mig meget, hvis de ikke giver hende et wildcard.

- Det ville være virkelig underligt. Så uden at have det bekræftet 100 procent er det noget, de satser og håber på, at hun får et wildcard som tidligere vinder af turneringen, lyder det afsluttende fra Patrik Wozniacki.