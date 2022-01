Danske Clara Tauson er ærgerlig over at være færdig ved Australian Open, efter at hun natten til lørdag dansk tid tabte til amerikanske Danielle Collins i tredje runde med cifrene 4-6, 6-4, 7-5.

Det siger det unge tennistalent på et pressemøde efter kampen.

- Jeg kæmpede med alt, hvad jeg har lært, og jeg er selvfølgelig vildt irriteret over, at jeg ikke fik lukket kampen. Nogle gange går det bare ikke din vej, men jeg er tilfreds med, hvordan jeg fik vist mig frem på banen, siger Tauson.

Den 19-årige dansker lignede ellers længe et godt bud på en vinder af det højdramatiske opgør.

I første sæt formåede Tauson på fornem vis at få afværget en stærk start fra Danielle Collins og få vendt 1-4 til 6-4, inden danskeren i andet sæt fortsatte de gode takter og bragte sig foran 4-2.

Herfra begyndte det meste dog at lykkes for en vildt kæmpende Collins, og derfor fik amerikaneren lige så stille ædt sig tilbage i opgøret.

- Jeg er selvfølgelig megaærgerlig. Jeg misser en fjerde runde, fordi jeg ikke bare holder min serv resten af andet sæt.

- Men jeg synes også, at hun spiller en vanvittigt god kamp, og hun laver næsten ikke nogen fejl fra 4-2, siger Tauson om sin amerikanske modstander.

Clara Tauson skal efter nederlag i Australian Open hjem til Europa for at hvile sig og træne, inden hun i februar skal spille turneringer i Dubai og Qatar. Foto: Morgan Sette/Reuters

Den unge dansker kan umiddelbart efter kampen ikke sige præcist, hvorfor hun begyndte at miste momentum undervejs. Tennistalentet ville dog ønske, at hun havde været en smule mere aggressiv.

- Jeg spiller måske ikke helt aggressivt nok i slutningen af andet sæt, og så tager hun mere af initiativet. Det er irriterende, når mit spil bygger på at være aggressiv.

- Jeg må lære til næste gang, at jeg virkelig skal gå efter boldene i de tætte situationer, i stedet for at satse på at hun laver fejlene, siger Tauson.

Trods nederlaget så kan den 19-årige dansker se tilbage på en flot seniordebut ved Australian Open, hvor hun i første runde slog australske Astra Sharma foran et tændt hjemmepublikum og i anden runde leverede en mindre sensation ved at slå verdens nummer syv, Anett Kontaveit.

For første gang i karrieren nåede hun også tredje runde af en grand slam, og derfor mener Clara Tauson også, at hun kan tage en masse med fra turneringen.

- Nu har jeg fået brudt endnu en barriere, kan man sige. Det er jeg rigtig glad for.

- Jeg fik også slået en af verdens bedste tennisspillere for at skaffe mig en plads i tredje runde. Det giver selvfølgelig noget god selvtillid, slutter danskeren.

Clara Tauson skal nu hjem og hvile sig og træne i Europa, inden hun i februar regner med at deltage i to WTA-turneringer i Dubai og Qatar.