Vildt klip: Går amok i omklædningsrummet

Aryna Sabalenka var mildest talt rasende efter sit finalenederlag i US Open, og det gik udover hendes ketcher

Det er aldrig sjovt at tabe en finale. Og slet ikke en Grand Slam-finale.

Derfor var der også enorme frustrationer at finde hos Aryna Sabalenka, der efter sit finalenederlag til den amerikanske teenager Coco Gauff gik amok i omklædningsrummet.

Tasken blev smidt, trofæet for andenpladsen lige så, og så blev hendes ketcher taget op af tasken.

En, to, tre og fire hårde slag ned i gulvet med ketcheren og derefter tunge skridt over til den nærmeste skraldespand, hvor den blev kylet ned i.

Se klippet i tweetet herunder:

Lørdagens finale startede ellers rigtig lovende for belaruseren, der vandt første sæt 6-2, men så vågnede 19-årige Gauff for alvor op.

I andet sæt med flere forrygende dueller mellem de to var amerikaneren bedst og vandt 6-3. Derefter var det som om, at Sabalenka gik ned med flaget og det tredje og afgørende sæt endte 6-2 til Gauff, der dermed kunne juble over sin første Grand Slam-titel i karrieren.

Det amerikanske giga-talent blev også endestation for danske Caroline Wozniacki, der tabte i tre sæt i fjerde runde til den senere vinder.

Søndag aften spillede mændene deres finale, og her blev Novak Djokovic historisk, da han vandt sin 24. Grand Slam-titel i karrieren efter en sejr i tre sæt over Daniil Medvedev.