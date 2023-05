Vildt skifte: Tidligere tennistalent starter på Onlyfans

Hun var anset, som en af tennisverdenens største talenter.

Nu tager hun til gengæld en noget anden karrierevej.

For russiske Sofya Zhuk, der i 2015 vandt Wimbledon som juniorspiller, starter nu en karriere på Onlyfans.

Det skriver tyske Bild.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslag ...

Efter sin triumf i junior-Wimbledon blev hun ramt af skader, og hun spillede derfor sin sidste professionelle tenniskamp under Wimbledon i 2019.

- Min krop trængte til hvile. Jeg havde så mange problemer, at lægerne ikke kunne behandle mig. Jeg spillede med frygtelige smerter. Jeg elskede tennis, men jeg var nødt til at tænke på min krop, udtaler hun ifølge Bild.

Derfra tog hun turen til USA, hvor hun siden har levet af modeljobs samt været influencer.

Og nu er hun så klar til at tage skridtet videre.

For Sofya Zhyk har meddelt, at hun fremover kommer til at være til stede på online-tjenesten Onlyfans. Herfra ville hun sælge letpåklædte billede af sig selv.

- Det, du har ventet på, er her endelig. Der vil være en masse spændende indhold, udtaler hun ifølge Bild.

Man skal dog ikke forvente, at hun kommer til at smide alt på hjemmesiden. For Sofya Zhuk går ind på Onlyfans med en klar holdning til, hvordan det kommer til at foregå.

- Jeg kommer aldrig til at vise mig helt uden tøj.

Sofya Zhuk toppede sin karriere, da hun i december 2018 rangerede som 116. på WTA's verdensrangsliste.