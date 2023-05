Vildt vejr før Holgers brag

Holger Rune står over for en af karrierens største kampe.

Men måske er det ikke den russiske modstander, Daniil Medvedev, som han tænker på, men nærmere noget så simpelt som vejret.

For i Rom lige nu står det ned i stænger.

Det oplyser Ekstra Bladets Carl Emil Nielsen, der er på stedet.

- Der har for første gang i hele turneringen været blå himmel og solskin over Foro Italico, men det er siden blevet afløst af en voldsom tordenbyge, udtaler han.

- Tordenvejret kom bogstavelig talt som et lyn fra en klar himmel, og folk på anlægget måtte panisk løbe fra deres espressoer og margherita-pizzaer for at komme i læ for regnen.

Givet problemer før

Efter planen skal Holger Rune spille finalen i Italian Open klokken 16.00, men hvis vejret bliver ved, kan det godt være, at den bliver udskudt.

Kampen bliver spillet på grusbanen på Stadio del tennis di Roma, som ikke er overdækket.

Vejret har tidligere været en udfordring under tuneringen.

Kampen bliver spillet på det åbne stadion Stadio del tennis di Roma. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Det skete blandt andet under gårsdagens semifinale mellem Daniil Medvedev og Stefanos Tsitsipas, hvor kampen blev afbrudt flere gange.

Ind til videre er der ikke oplyst noget omkring forsinkelser med kampen.

- Heldigvis nåede double-finalen at blive færdigspillet inden regnvejret meldte sin ankomst, så hvis bare vejret snart bliver tørt igen, kan vi forvente at få Holger Runes finale skudt i gang klokken 16.00 som planlagt, melder Ekstra Bladets mand på stedet.

Du kan følge finalen her på eb.dk