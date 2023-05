Ville sabotere verdensstjerne: Fået ubehagelige beskeder

Da Holger Rune spillede mod Casper Ruud, kunne man måske ane en særlig dansker på tribunen.

TV-personligheden Mikael Bertelsen har længe fulgt den danske tennis-komet, og derfor var han naturligvis også til stede i Rom.

- Jeg var selv i Rom i 1978, da Bjørn Borg skulle spille finale i Rom Open.

- Hvis jeg vidste, at jeg så mange år senere ville stå i den samme by, og at en dansk tennisspiller var i semifinalen, så ville jeg give meget for det dengang.

Ekstra Bladet talte også med Mikael Bertelsen før Holger Runes kamp mod Novak Djokovic.

Her afslørede han sin hemmelige plan for, hvordan han op til den store kamp ville holde Djokovic vågen hele natten.

Det medførte så til gengæld noget af en reaktion fra nogle tennis-fans.

- Jeg har fået nogle ret ubehagelige beskeder fra Djokovic-fans, der troede på, at vi havde holdt ham vågen på hotellet.

Onsdag mødte Holger Rune serbiske Novak Djokovic. En kamp, som Holger Rune vandt. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix.

Det kunne han gøre, da Bertelsen boede på samme hotel, som den kendte tennisspiller fra Serbien.

Holger Rune endte med at vinde kampen, og rykkede dermed videre til semi-finalen. Men Bertelsen kan nu afsløre, at det ikke var hans fortjeneste.

- Jeg havde ingen ære af den sejr, for vi gik tidligt i seng.

Ved Mikael Bertelsens side i Rom, har kendiskokken Claus Meyer, der også er en erfaren tennisspiller, siddet. Men det gør han ikke længere.

Ifølge Mikael Bertelsen er Claus Meyer nemlig taget hjem, og det er der en særlig grund til.

- Han råbte så meget under kampene, at han mistede stemmen. Så nu er han taget hjem.

- Han råber 'ALLEZ HOLGER'. Altså på fransk. Men det forstår jeg ikke rigtig.

Bertelsen kunne heller ikke selv dy sig for råbe op, men han udtaler, at det var med ord som 'FOKUSER'.

- Jeg tror også, at jeg råbte 'RUGBRØD', fordi der bare skulle arbejdes.