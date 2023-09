Ville slippe for dopingdom: Løj om sygdom

Den svenske tennisspiller Mikael Ymer løj om sin storebrors sygdom for at slippe for dopingdom, afslører dommen fra CAS

Når man står med ryggen mod muren, og ens karriere og indtægtsgrundlag ser ud til at kunne forsvinde, så kan man blive desperat.

Det er i hvert fald nærliggende at tro, at det var tilfældet for den svenske tennisspiller Mikael Ymer.

Han blev i juli idømt halvandet års karantæne for overtrædelse af dopingreglerne, idet han tre gange var udeblevet fra en dopingkontrol. En overtrædelse af whereaboutreglerne som også den danske cykelrytter Alex Rasmussen blev dømt for i 2012.

Ymer appellerede Det Internationale Tennisforbunds (ITF) dom og fik i første omgang medhold. Men ITF appellerede frifindelsen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der altså stadfæstede den oprindelige karantænedom, hvilket kort efter fik Ymer til at indstille karrieren.

Men han forsøgte inden at sno sig ud af den - endda ved at være lidt kreativ og endda lyve. Det fremgår af den endelige dom fra CAS, der nu er publiceret.

Her anføres det nemlig, at Ymer i forhold til sin anden forseelse fremførte, at han i løbet af natten inden kontrollen 10. august 2021, var blevet nødt til at tage hjem til sin syge storebror, Elias Ymer, der havde kastet op hele natten. Mikael Ymer fik næsten ingen søvn, og hævdede i forhold til reglerne, at der i dette specielle tilfælde var tale om nødsituation, hvilket kan være nok til frifindelse.

Desværre for Mikael Ymer kunne han ikke fremlægge dokumentation for sin påstand, og det blev kun værre, idet Elias Ymer, der selv er professionel tennisspiller, faktisk på det tidspunkt spillede en turnering i Finland. Det havde ITF således dokumentation for.

Det var blandt andet af den grund, at CAS ikke havde problemer med at stedfæste den oprindelige karantæne.