Den canadiske tennisspiller Eugenie Bouchard er single.

Og normalt har hun da også masser at se til med tennisturneringer verden over og tænker derfor måske mindre på at finde en kæreste.

Men mens coronavirussen hærger, sidder hun derhjemme i karantæne, og det har fået hende til tasterne.

'Klager ikke, men jeg synes, at karantænen ville være meget sjovere med en kæreste', skriver den 26-årige stjerne på sin Twitter-profil.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020

Efterfølgende er det væltet ind med kommentarer fra mange forskellige mænd, som gerne vil date Bouchard.

En skriver 'Please, giv mig en chance', mens en anden skriver 'Jeg har seks flasker med håndsprit, 18 toiletruller og forskellige duftende flasker med sæbe, hvis Genie (hendes kælenavn, red.) har lyst til lidt karantæne og hygge'.

Også den australske tennisstjerne Nick Kyrgios er budt ind med en kommentar, som nok bedst kan oversættes med, at han griner så voldsomt, at han ikke er i stand til at sige noget.

Creasing — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 19, 2020

En skriver endda, at Kyrgios må få løst situationen, så Bouchard ikke længere skal være single.

Nick, solve the situation pic.twitter.com/8xYN4b31uI — Jorge Serrano (@JorgeSerrano93) March 19, 2020

Netop Bouchard og Kyrgios har en fortid sammen på banen, hvor de har spillet mixdouble. Også uden for kridtstregerne har de et tæt venskab.

Kyrgios dater dog en anden tennisspiller for tiden. Tidligere i marts blev han set sammen med russiske Anna Kalinskaya, hvor der blev taget et kyssebillede af dem - se det her.

Også Bouchard gør sig i medierne, selv når det ikke handler om tennis. Senest, da folk flækkede af grin over hendes kostume til Halloween - bliv klogere på det her.

Eugenie Bouchard savner en kæreste i disse karantæne-tider. Foto: SplashNews.com

