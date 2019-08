Ville være smuk før Wozniacki-fest: Det ændrede alt

Hun ville blege tænderne for at se godt ud på Instagram-fotos fra Caroline Wozniackis polterabend - pludselig havde hun kræft, men nu er tennisspilleren tilbage

Se også: Wozniackis veninde ramt af sjælden type kræft

I maj fortalte den 26-årige tennisspiller Nicole Gibbs, at hun var blevet ramt af en sjælden form for kræft og måtte trække sig fra French Open.

Nu er amerikaneren, der dengang var verdens nummer 117, blevet kræftfri og tilbage på tennisbanen. Hun ser tilbage på nogle forfærdelige måneder, der startede med, at hun skulle til fest hos sin gode veninden Caroline Wozniacki.

- Kort før Caroline Wozniackis polterabend i april modtog jeg en reklame-mail fra min tandlæge for et gratis tandblegemiddel. Jeg tænkte 'åh fedt' Jeg ville gerne se godt ud til weekenden, for jeg vidste, at meget af det ville ende på Instagram og sådan noget.

- Og i de sidste to år havde jeg sløset lidt med et få en normal rensning, så jeg fik en tid, og det ændrede alt, siger Gibbs i en længere artikel hos ESPN.

- Det var min første gang hos den tandlæge, og han opdagede straks en lille vækst øverst i min mund.

- Jeg havde nævnt det for min normale læge for fem år siden, men hun fortalte mig, at der ikke var noget at være bekymret for. Min daværende tandlæge mente det samme.

- Men min nye tandlæge følte det anderledes. Der ringede en stor alarmklokke for ham, og han opfordrede mig til at få det undersøgt. Han var sikker på, at det ikke var en knoglevækst, forklarer Gibbs.

Caroline taler om børn: Krævende mor

Artiklen fortsætter under billederne

Nicole Gibbs i aktion mod Serena Williams ved Australian Open 2017. Fotos: Aaron Favila/Andy Bronbill/Ritzau Scanpix

Se også: Wozniacki afslører særpræget højdepunkt

Se også: Ramt af mystiske problemer: - Aldrig haft det sådan før

Stoppet af læger efter uhyggeligt kollaps: - Jeg var helt væk

Næste dag fik hun undersøgt sin mund, og lægen regnede ikke med, at det var noget særligt.

- Så uden at have noget hængende over hovedet tog jeg til Bahamas for at fejre Wozniacki.

- Kort efter hjemkomsten - en uge efter tandlæge-besøget - fik jeg en opringning med resultatet. Det var kræft.

Hendes værste mareridt var blevet en kendsgerning, og hun tænkte på, om hun nogensinde kunne spille tennis igen.

Google-søgning 'mund og kræft' gav beskeden om, at 17 procent overlever efter fem år.

17. maj blev hun opereret, og som atlet håbede hun at være tilbage hurtigere end de normale fire til seks uger og spille Wimbledon fra 24. juni.

Der kom dog komplikationer, og lægerne skulle være helt sikre på, at hele tumoren var skåret ud. Så opstod der betændelse, og det hele trak ud. Ligesom det kom frem, at det var en anden type kræft end først antaget.

- Mine læger fortalte, at der kun var registreret 12 tilfælde nogensinde før mig, så jeg blev den heldige nummer 13.

I mere end tre uger måtte hun spise med spiserør, og det hele var hårdt. I begyndelsen af juli var hun så tilbage i tennisverdenen i en turnering på Hawaii. Der er kun et mindre problem tilbage.

- Jeg kan stadig ikke drikke for meget vand under sideskift uden, at det ryger ud af min næse, forklarer Gibbs, der ellers er blevet ekstra glad for livet som tennisspiller.

Hun tabte i finalen og ville normalt være skuffet, men som kræftfri er hun glad og føler sig taknemmelig, og midt i august spiller hun med i kvalifikationen til årets sidste Grand Slam-turnering, når US Open spilles i New York.

Nicole Gibbs' bedste placering på verdensranglisten var nummer 68 i 2016 - tidligere har hun fortalt, hvordan hun har lidt af depression og måtte medicinere sig for at komme af med sine dæmoner, som du kan læse LIGE HER.

Se også: Trump dybt fascineret: Tennisstjerne er verdens smukkeste kvinde

Carolines vennekreds: Her er jetset-netværket

Se også: Han var en af de gode: Tennis-legende død