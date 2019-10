Vinder finale med utroligt slag

Den britiske double-specialist Joe Salisbury havde en særdeles god dag på banen, da han søndag vandt mændenes double-finale i Erste Bank Open-turneringen i Wien sammen med sin amerikanske makker Rajeev Ram.

Duoen, der vandt deres første trofæ under Dubai Duty Free Tennis Championships i marts måned, slog polske Lukasz Kubot og brasilianske Marcelo Melo med 6-4, 6-7(5) og 10-5, men for Joe Salisbury er der mere end trofæet at glæde sig over.

Under opgøret jagtede han nemlig en lang bold, som han formåede at returnere med et slag mellem benene med ryggen til nettet - en såkaldt 'tweener'.

Slaget blev efter en videogennemgang godkendt som værende inde, og en lettere overrasket Joe Salisbury kunne derfor løfte armene i triumf.

Se slaget, der på ATP Tourens hjemmeside kaldes en kandidat til 'årets bedste', i videoen over artiklen.

