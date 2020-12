Vinder million-sag: - Fuldstændig ydmygelse

Verdensranglistens nummer syv i tennis, tyske Alexander Zverev, har haft et noget blandet 2020.

Sportsligt har det været en succes med en finaleplads i US Open, en semifinale i Australian Open og to ATP-titler i Köln, men uden for banen har han været igennem hårde beskyldninger fra eks-kærester og også en retssag med sin tidligere manager, Patricio Apey.

- Han forsøgte at kvæle mig med en pude

Nu er der godt nyt i sidstnævnte sag, som Zverev har vundet.

- Det er en vigtig dag for mig, og jeg håber inderligt, at afgørelsen vil øge opmærksomheden fra unge spillere og deres forældre på, at professionelle agenter i sport ikke altid handler i spillernes interesse, siger Zverev til Bild.

Den 23-årige tysker indgik som blot 15-årig en aftale med Patricio Apey fra firmaet Ace Company. Længden på kontrakten var 11 år og med yderligere procenter i fem år yderligere.

I 2018 blev Zverev og manageren imidlertid uvenner, og så endte aftalen i retten.

- Det er indlysende, at en sådan kontrakt, der skulle binde en ung spiller i mere end 11 år er uretfærdig og umulig at håndhæve - og derfor ulovlig. Derfor fik Alexander lov til at forlade firmaet, siger Zverevs advokat Mark Stevens.

Zverev med sin advokat Mark Stephens efter afgørelsen. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Retssagen i London var sat til otte dage, men varede blot fem minutter.

53-årige Patricio Apey var end ikke til stede i retssalen.

- Kontrakten kan ikke håndhæves. Manageren krævede 70 millioner kroner i erstatning fra Zverev, men endte i stedet med at give otte millioner kroner for at undgå at blive fuldstændig ydmyget i retten i forsøget på at håndhæve en uigennemførlig aftale, lyder det i afgørelsen, som Bild har fingre i.

Sagen mellem tennisstjernen og manageren har stået på siden ATP-finalen i 2018, og Zverev har tidligere fortalt, at sagen har været det første, han har tænkt på hver morgen i to år.

Det menes, at afgørelsen nu vil få betydning fremadrettet for alle børn og unge i engelsk sport.

