Vinder talenternes sæsonfinale

Den spanske tennisspiller Carlos Alcaraz vandt lørdag talenternes sæsonfinale, Next Gen ATP Finals.

Det skete, da den 18-årige spanier i Milano slog amerikanske Sebastian Korda med 4-3, 4-2, 4-2 i finalen.

- Det føles helt utroligt. At vinde en turnering som denne betyder meget for mig.

- Jeg er overrasket over, at jeg kunne spille på det niveau på en indendørs bane, siger Carlos Alcaraz.

Verdensranglistens nummer 32 befinder sig som de fleste af sine spanske landsmænd inden for tennis bedst på grus. Ved sæsonfinalen i Milano blev der spillet på et hardcourt-underlag.

Sejren over den tre år ældre Korda, der er søn af legenden Petr Korda, blev sikret på en time og 22 minutter.

På vej mod triumfen vandt Alcaraz en gruppekamp mod danske Holger Rune.

Next Gen ATP Finals er tennissportens sæsonfinale for de bedste spillere under 21 år.