Voldsanklaget Kyrgios i Wimbledon-semifinale

Den kontroversielle australske tennisspiller Nick Kyrgios er klar til sin første grand slam-semifinale i karrieren.

Med en overbevisende indsats og sjælden stabilitet gennem hele kampen slog den 27-årige australier chileneren Cristian Garin med 6-4, 6-4, 7-6 i Wimbledon.

Kyrgios' talent har været uomtvisteligt længe. Men hans temperament har ofte spændt ben for ham. Under årets Wimbledon har han dog formået at holde sammen på sit spil.

Det sker i en periode, hvor der ellers er problemer uden for banen for Kyrgios.

Tirsdag kom det frem, at tennisstjernen er anklaget for 'overfald i hjemmet' tilbage i december. Det har Kyrgios advokat bekræftet.

Sagen ser dog ikke ud til at forstyrre australieren på græsanlægget i London, hvor han nu kan se frem til at skulle spille semifinale.

Mod Garin blev Kyrgios kun brudt en enkelt gang, selv om chileneren spillede sig frem til ni breakbolde undervejs. Blandt andet 17 serve-esser hjalp Kyrgios ud af problemerne ofte.

Australieren spillede godt på de vigtige bolde - det gjaldt også i modstanderens serv.

Kyrgios spillede sig således kun til seks breakbolde undervejs, men han udnyttede halvdelen af dem, og det var nok til at sikre ham sejren.

I semifinalen skal han møde vinderen af kvartfinalen mellem Taylor Fritz og Rafael Nadal.