Voldsom kamp: 'Step up or shut up'

'Step up or shut up.'

Sådan skrev den australske tennisspiller Bernard Tomic på et Instagram-opslag som et modsvar på de beskyldninger, som en anden australsk tennisspiller - nemlig Nick Kyrgios - fortalte om i et interview.

Det skriver News.com.AU.

De to kamphaner er havnet i totterne på hinanden, efter at Bernard Tomic udfordrede Kyrgios til en boksekamp om en million dollars. Det synes Kyrgios mildest talt var en rigtig dårlig ide, og den hårdtslående australier lagde ikke fingre imellem, da han til The Daily Telegraph fortalte om Tomic.

- Han er ikke relevant længere, han er ikke god længere, og han har tydeligvis pengeproblemer, sagde Kyrgios og fortsatte:

- For det første ved jeg ikke, hvem der skal betale en million, fordi han er ludfattig. For det andet har jeg vigtigere ting at tage mig til. Jeg prøver at blive klar til Wimbeldon og US Open.

- Jeg tjener millioner af dollars lige nu. Turneringerne betaler mig stadig 50.000 dollars bare for at møde op. Jeg behøver ikke gå i ringen. Jeg er ikke desperat.

De spydige udtalelser fra Kyrgios fik ikke overraskende Tomic til at reagere.

I en såkaldt Instagram-story skrev den 29-årige Tomic, at Kyrgios fyrede billige skud afsted mod ham og skrev, at det var nogle barnlige udtalelser.

Til sidst skrev Tomic 'Step up or shut up'. Altså et klart signal om at Nick Kyrgios, enten skal deltage i den omtalte boksekamp, eller også skal han holde mund.

Tomic har også tidligere udtalt, at hver gang nogle nævner hans navn overfor Kyrgios, bliver han irriteret, fordi han altid har stået i skyggen.

