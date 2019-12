Vrisser af Federer: En dårlig undskyldning

- Det er normalt, at han i sin alder får nogle tilbageslag efter at have spillet to kampe i træk.

Angelo Binaghi, det italienske tennisforbunds øverste chef, er ikke synderligt imponeret over verdens mest berømte og feterede tennisspiller, der har udtalt kritik af Masters-turneringen i Rom tidligere på året.

Binaghi har måttet lægge øre til, at forholdene var under al kritik, da Federer slog Borna Coric i 3. runde. Mere præcist mente han, at banen var for våd at spille på.

Derudover måtte han afvikle to kampe på samme dag, da forholdene betød, at man måtte rykke rundt på programmet.

Først slog han João Sousa, hvorefter han besejrede Coric i tre sæt efter at have afværget en matchbold undervejs.

Normalt at man glider

I den sammenhæng pådrog Federer sig en mindre skade, og han trak sig inden kvartfinalen mod græske Stefanos Tsitsipas.

- Når du spiller en turnering på en uge, hvor det er fugtigt i vejret, så er det normalt, at du kan glide.

Det var i kampen mod Borna Coric, Federer blev skadet. Foto: Andrew Medichini/AP/Ritzau Scanpix

- Og når en spiller så taber, leder han altid efter undskyldninger: Glider du, er det enten banens eller linjernes skyld, siger Binaghi i et interview.

I samme ombæring vælger han så at lykønske Fabio Fognini, der klarede sig bedre på det udfordrende underlag.

- Han forstod at lære af de fejl, han begik undervejs, siger Binaghi.

Ikke godt nok for en professionel turnering

Og så var det, at Binaghi kom med sin spydige kommentar, da han blev spurgt, om Federer trak sig for at spare kræfter forud for French Open, der ventede lige om hjørnet.

- Det er normalt, at han i sin alder får nogle tilbageslag efter at have spillet to kampe i træk.

Federer stod nu ikke alene med kritikken dengang. Også Novak Djokovic rettede en svada mod ledelsen.

Serberen tabte finalen til Rafael Nadal og udtrykte irritation over forholdene i den italienske hovedstad.

- Det er tydeligt, at banen ikke er, som den burde være. Jeg kan forstå, at de påbegyndte arbejdet med banen for sent i år modsat sidste år, hvor det var bedre, sagde han til nyhedsbureauet AFP.

- Og det er ikke godt nok for en professionel turnering og tilmed en Masters 1000-turnering. Så jeg håber, det bliver bedre næste år, sagde han.

