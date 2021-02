Williams klarer sig videre i Australien trods startproblemer

Tennisstjernen Serena Williams var helt ude i tovene i første sæt mod russiske Anastasia Potapova.

Men en dårlig start blev reddet af et mindre russisk sammenbrud, og herefter fandt Williams niveauet og vandt natten til fredag med 7-6, 6-2 i tredje runde i grand slam-turneringen Australian Open.

- Det er fedt at være videre til fjerde runde, sagde Williams på banen efter kampen.

- Jeg kom ikke ud af startblokkene på samme måde, som jeg ellers har gjort. Det handler for mig om at overleve og at spille bedre hver runde.

Williams begyndte kampen med en masse uprovokerede fejl, som gav 19-årige Potapova en føring på 5-3 i første sæt.

Men da Potapova stod med muligheden for at serve sættet hjem, svigtede nerverne tilsyneladende den unge russer.

Intet mindre end fem dobbeltfejl kom der fra Potapova i partiet, hvilket gav Williams et servegennembrud, og da sættet skulle afgøres i tiebreak, var amerikaneren stærkest.

Herefter lykkedes det igen Williams, der i Australien jagter grand slam-titel nummer 24, at finde fokus, og andet sæt blev vundet i overbevisende stil 6-2.

I næste runde venter hviderussiske Aryna Sabalenka - verdens nummer syv.

Williams ligger nummer 11 i verden.