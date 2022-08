Williams-søstre får wildcard til US Open i double

Serena og Venus Williams har fået et wildcard til grand slam-turneringen US Open i double. Det oplyser WTA på sin hjemmeside.

Dermed skal de to søstre spille sammen for første gang, siden de i 2018 stillede op i French Open.

Mens de begge har et hav af store singletriumfer på cv'et, har de også brilleret som duo.

De har to gange vundet US Open - i 1999 og 2009 - og har samlet set vundet 14 grand slam-turneringer som par.

Læg dertil tre OL-guldmedaljer i 2000, 2008 og 2012.

Serena Williams har meddelt, at US Open er den sidste turnering, hun spiller, inden hun vil udvikle sig 'væk fra tennis'.

- Jeg har aldrig kunnet lide ordet pension. Det føles ikke som et moderne ord for mig. Jeg har tænkt på det her som en overgang, forklarede den 40-årige stjerne tidligere i august i et interview med Vogue.

- Måske er evolution det ord, der bedst beskriver, hvad jeg har gang i. Jeg er her for at fortælle dig, at jeg er ved at udvikle mig væk fra tennis mod andre ting, der er vigtige for mig.

I singleturneringen skal Serena Williams møde Danka Kovinic fra Montenegro, mens Venus Williams står over for belgieren Alison Van Uytvanck i første runde.

Også her er Williams-søstrene med på wildcard.