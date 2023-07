Wimbledon advarer: Det er ikke til sex

Chefen for den enorme tennisturnering i London understreger, at rummet skal bruges på den rigtige måde

Klasse og Wimbledon går nærmest hånd og hånd.

Spillerne er klædt i hvidt, græsset er grønt, det vrimler med kendte mennesker, og folk skal opføre sig ordentligt.

Derfor kan den prestigefyldte turnering heller ikke acceptere, hvis der bliver dyrket sex på anlægget.

Og Wimbledon frygter, at det er tilfældet.

Det skriver The Telegraph.

Helt præcist mistænker man, at et særligt rum tæt på bane nummer 12 bliver brugt til intime ting mellem folk.

Tilskuerne skal bruge rummet på den rigtige måde. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Rummet er dog et tilbud til tilskuere om at bede og meditere i fred. Og sådan skal det blive ved med at være.

Det slår Sally Bolton, Wimbledons ceo, fast i et interview med The Telegraph.

- Hvis folk har brug for et sted at bede, er der et stillerum til det. Der er også mulighed for at amme derinde. Men vi holder øje med, at det bliver brugt på den rigtige måde.

Sally Bolton opfordrer endvidere tilskuerne til at behandle rummet med respekt.

Allerede under 2022-udgaven af Wimbledon var der mistanke om, at rummet blev brugt til forkerte ting.

Ifølge medier har vidner beskrevet, hvordan et par kom ud derfra med store smil på læben, efter at man kunne høre 'intime lyde' derindefra.

