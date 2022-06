Wimbledon-chef: Rigtigt at udelukke Rusland

Få dage før starten på årets Wimbledon er der ikke opstået usikkerhed i turneringens ledelse angående beslutning om at udelukke russere og hviderussere fra turneringen.

Over for BBC Sport holder administrerende direktør Sally Bolton fast i, at det var den rigtige beslutning.

- Vi er virkelig kede af konsekvenserne for de enkelte spillere, men det forbliver den rigtige beslutning for os i år, siger hun til det britiske medie.

Udelukkelsen af russerne og hviderusserne har ført til, at ATP og WTA - herrernes og kvindernes tennisforbund - har besluttet, at der ikke vil blive uddelt ranglistepoint i den prestigefyldte græsturnering.

Det vil altså ikke have indflydelse på ens placering på verdensranglisten, hvis man eksempelvis vinder det hele.

Men Sally Bolton håber, at de to forbund ændrer deres holdning angående dette inden Wimbledon starter mandag.

- Vi snakker fortsat med tourerne (ATP og WTA, red.), ligesom vi gør med grand slam-turneringerne og andre kolleger rundt om i sporten. Så der er altid en chance for, at tourerne ændrer mening, siger Bolton til BBC Sport.

Beslutningen om ikke at tildele ranglistepoint ved Wimbledon har udløst undren og frustrationer hos flere spillere. Verdensetteren Novak Djokovic har kaldt beslutningen for skør, ligesom Naomi Osaka mener, at Wimbledon er reduceret til at være en showturnering.

Det er på grund af krigen i Ukraine, at russere og hviderussere er bandlyst fra Wimbledon. Det betyder, at profiler som Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka og Victoria Azarenka ikke kan være med.

For nylig meddelte en anden grand slam-turnering, US Open, at russere og hviderussere er velkommen, så længe de stiller op under neutralt flag.