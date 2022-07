Wimbledon-favorit fik blod på tanden sidste år

Lørdag står den 27-årige tuneser Ons Jabeur i sin første grand slam-finale, når hun i Wimbledon møder den russisk-fødte Elena Rybakina, der nu repræsenterer Kasakhstan.

I karrierens første otte sæsoner var Jabeur aldrig tæt på at nå rigtigt langt i en grand slam-turnering. Det er der dog lavet om på i de seneste år.

I 2020 nåede hun kvartfinalen i Australian Open, og i 2021 nåede hun til samme stadie i Wimbledon. Det var her, hun for alvor fik blod på tanden med hensyn til at gå hele vejen.

Det fortæller hun på pressemødet før lørdagens finale.

- Jeg vil ikke lyve. Drømmen startede på en måde sidste år, da jeg nød at spille her og nød publikum, siger Ons Jabeur.

Hun var blot 21.-seedet i turneringen sidste år, hvor hun besejrede Venus Williams, Garbiñe Muguruza, der vandt Wimbledon i 2017, samt den nuværende verdensetter, Iga Swiatek, før hun tabte til den finaleseedede Aryna Sabalenka.

- Jeg havde ikke spillet Wimbledon så mange gange før, og normalt havde jeg tabt i første eller anden runde. Det var svært på græs, men jeg vidste, at jeg havde spillet til at være god på græs, siger Jabeur.

Det viste hun endelig på græsset i 2021. Efter sit exit kunne hun da heller ikke skjule at have fået blod på tanden.

- Jeg kommer tilbage næste år for at tage titlen, erindrer Jabeur, at hun sagde til sin mentaltræner.

Tidligere i karrieren havde hun tvivlet på, at hun nogensinde ville nå så langt på den store scene.

- Måske troede jeg, at jeg aldrig ville vinde eller nå en finale i en grand slam-turnering.

- Jeg måtte minde mig selv om, hvorfor jeg begyndte at spille tennis, og hvilken slags glæde tennis giver mig. Så snart jeg mindede mig selv om det, blev jeg pumpet med motivation.

I finalen, der begynder lørdag klokken 15, regnes verdensranglistens nummer to som favorit, når hun møder Rybakina, der er nummer 23 i verden.