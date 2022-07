Wimbledon-finalist træt af spørgsmål om nationalitet

Elena Rybakina er ved at være godt træt af spørgsmål om hendes nationalitet, før hun lørdag skal spille finale i grand slam-turneringen Wimbledon.

Den 23-årige kasakhiske tennisspiller, der er født i Moskva, har op til finalen fået mange spørgsmål om sin russiske baggrund, og det orker hun ikke.

Årsagen er, at Wimbledon har udelukket alle russiske og hviderussiske spillere. Det er sket på grund af den russiske invasion af Ukraine.

Rybakina skiftede som 19-årig nationalitet fra russisk til kasakhisk i 2018, da hun lå nede som nummer 175 i verden.

Nu blot fire år senere står hun i sin første finale i en grand slam-turnering, og hendes nationalitet er blevet et vedvarende tema.

- Jeg har spillet for Kasakhstan i lang tid. Jeg er virkelig glad for at repræsentere Kasakhstan, siger Rybakina ifølge AFP.

I lørdagens finale skal hun møde tuneseren Ons Jabeur, der er nummer to i verden. Selv er Rybakina nummer 23 og den bedste kvindelige spiller fra Kasakhstan.

- De troede på mig i Kasakhstan. Der er ikke længere spørgsmål om, hvordan jeg føler mig. Det har allerede været en lang rejse for mig som kasakhisk spiller, forklarer Rybakina.

Shamil Tarpischev, der er præsident i det russiske tennisforbund, lykønsker Rybakina med finalepladsen og insisterer på, at Rusland har en del af æren for succesen.

- Det er fantastisk, at Elena er i Wimbledon-finalen. Hun er vores produkt. Selvfølgelig holder vi med hende, siger Tarpischev ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

Rybakina ønsker ikke at blive filtret for meget ind i Rusland og har valgt ikke at snakke om, hvor meget tid hun tilbringer i Moskva. Hun hævder, at hun træner i Slovakiet og Dubai, når hun ikke spiller turneringer.

- Jeg bor ikke nogen steder for at være ærlig, siger hun på spørgsmålet om hendes bopæl.

