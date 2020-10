Wimbledon kan blive afholdt for lukkede døre næste år

Næste års udgave af den traditionsrige grand slam-turnering Wimbledon kan potentielt blive afholdt for lukkede døde.

Det siger arrangørerne af den engelske tennisturnering fredag.

Wimbledon blev i år aflyst på grund af coronapandemien som den eneste af tennissportens fire grand slam-turneringer. Det var første gang siden Anden Verdenskrig, at den ikke blev spillet.

The All England Lawn Tennis Club (AELTC), der organiserer Wimbledon, oplyser, at man arbejder med tre forskellige scenarier: En turnering med fuldt hus, en med et begrænset antal tilskuere og en for lukkede døre.

- At få turneringen i 2021 op at stå er vores højeste prioritet, og vi arbejder hårdt for at få det til at ske, siger AELTC-chef Sally Bolton i en udtalelse.

De to grand slam-turneringer US Open og French Open blev afholdt uden eller med et meget begrænset antal tilskuere. Australian Open blev spillet i begyndelsen af året, inden coronakrisen for alvor tog fart.

I England har over 43.000 coronasmittede personer mistet livet under pandemien. Virusset har på det seneste for alvor igen taget sit greb om det engelske samfund og medført strengere restriktioner.

Wimbledon skal næste år efter planen spilles fra 28. juni til 11. juli.