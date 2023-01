Wimbledon-mester booker billet blandt de fire bedste

Elena Rybakina bliver ved med at imponere på tennisbanerne i Australian Open.

Med en overbevisende sejr på 6-2, 6-4 over Jelena Ostapenko gik 23-årige Rybakina tirsdag videre til semifinalen i årets første grand slam-turnering.

Wimbledon-mesteren hamrede undervejs 11 serveesser afsted i den ensidige kamp, der varede en time og 19 minutter.

Den russisk-fødte kasakher var overlegen i det meste af kampen. Ostapenko, der vandt French Open i 2017, kunne ikke hamle op med den power og fart, letten mødte.

- Jeg er super glad for at være i semifinalen for første gang. Jeg var selvfølgelig nervøs - især i det sidste parti.

- Jeg er glad for, at jeg kunne styre mine følelser, og at jeg spillede godt, siger Rybakina ifølge Reuters.

Kampen på Rod Laver Arena blev afbrudt i første sæt på grund af regn, men efter en pause på 25 minutter fortsatte opgøret under tag.

Tidligere i turneringen i Melbourne har Rybakina slået verdensetteren Iga Swiatek ud.

I semifinalen venter enten Jessica Pegula fra USA eller hviderusseren Viktoria Azarenka.