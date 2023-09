Wimbledon-mester får stryg

Amerikanske Madison Keys besejrer natten til torsdag den regerende Wimbledon-mester Marketa Vondrousova i kvartfinalen af grand slam-turneringen US Open i New York City.

Et suverænt første sæt af den 28-årige amerikaner blev efterfulgt af en mere tæt affære i andet, men hjemmebanespilleren kunne alligevel lukke kampen med cifrene 6-1, 6-4.

- Jeg elsker stedet her. Jeg elsker at spille foran hjemmepublikum. Man føler aldrig, man er i en situation, man ikke kan komme ud af, siger den sejrende Madison Keys.

Mikrofonerne på livesendingen opfangede flere gange, at Keys' ægtemand og træner, Bjorn Fratangelo, opfordrede hende til at slå bolden centralt, og hun blev da også efterfølgende spurgt, om det var hendes bedre halvdels gode råd, som var med til at sikre hende sejren.

- Jeg kunne faktisk ikke høre en skid herude, svarer Madison Keys til journalisten, som hurtigt måtte minde amerikaneren om, at man ikke kan censurere bandeord på livefjernsyn.

Tjekkiske Marketa Vondrousova vandt kvindesingle ved grand slam-turneringen Wimbledon tidligere i år og var ved US Open 9.-seedet. Madison Keys er 17.-seedet ved turneringen.

Med sejren over tjekken sikrer hun sig en plads i semifinalen af US Open, hvor hun skal op imod Aryna Sabalenka, der med sin præstation i New York City allerede har sikret sig førstepladsen på kvindernes verdensrangliste, når turneringspointene skal gøres op efter weekenden.

Kampen mod Sabalenka skal spilles natten til fredag.