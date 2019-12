Wouw! Serena viser vild six pack

Gigi Hadid skrev kort og godt: 'Yes!'

Supermodellen var imponeret.

Veninden og kollegaen Caroline Wozniacki brugte et par gloser mere: 'that six pack!!', skrev danskeren.

Mange andre gjorde det samme: Udtrykte deres beundring og benovelse over superstjernen Serena Williams' fysik i et videoklip, hun har lagt på Instagram.

Det stammer fra en yacht, hvor hun hygger sig med søster Venus. Kun iført bikini, der afslører en meget veltrænet mave.

Det er to år siden, hun fødte sin datter, Olympia. Internettet er fyldt med veltrænede kvinder, der stolt viser deres flade maver frem kort tid efter fødsler.

Sandheden er dog, at det langt fra er let at få en veltrænet mave efter en fødsel. Så at se Serena med musklerne struttende under maveskindet er imponerende.

Siden har hun for længst gjort comeback og nået fire Grand Slam-finaler - dog uden at vinde.

I et nyligt interview med Bon Appetit fortæller lillesøster Williams i øvrigt om sine vaner i køkkenet.

- Alle elsker min sprødstegte kylling i hvidløg. En overgang var det mine kalkun-tacos. Nu er det vegansk sushi. Jeg elsker bare at lave mad, siger hun til magasinet.

Hun tilføjer, at køleskabet er proppet med kokosmælk, grøntsager i hobetal, hvedegræs samt mynte og ingefær.

Man opnår dog ikke en fysik som hendes kun ved at spise sundt.

Til Fitness Magazine har legenden fortalt om sine træningsmetoder, efter hun genoptog karrieren.

- Først løb jeg. Så begyndte jeg at cykle. Så brugte jeg en crosstrainer. Det gik ikke så godt, fordi det var så kedeligt. Så prøvede jeg yoga. Nu løber jeg i ti minutter, og så danser jeg, fortæller hun.

