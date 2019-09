Wozniacki åbner titelforsvar mod amerikaner

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki skal forsøge at vende en nedadgående formkurve, når hun i næste uge deltager ved WTA-turneringen China Open i Beijing.

Ved lodtrækningen til første runde er hun blevet parret med den amerikanske kvalifikationsspiller Lauren Davis, der er nummer 62 på verdensranglisten. Det er anden gang, at Wozniacki skal møde 25-årige Davis.

Kampen bliver spillet mandag morgen dansk tid med forventet start omkring klokken 09.30.

Deres første møde var i Doha i 2017. Her endte det med en overbevisende sejr til Wozniacki i to sæt.

China Open plejer at være en god turnering for Wozniacki. Hun er forsvarende mester i den kinesiske storby, efter at hun sidste år vandt finalen over Anastasija Sevastova.

Det var Wozniackis 30. og seneste titel på WTA-touren, og det var samtidig anden gang, hun vandt China Open.

Efter en række kedelige resultater i de seneste måneder har Wozniacki også brug for en optur. Hun indledte året med at være nummer tre i verden, men aktuelt er hun nummer 18.

Med 1000 ranglistepoint at forsvare i Kina kan danskeren se frem til en ordentlig ranglistelussing, hvis hun ryger tidligt ud af turneringen.

Tidligere i denne uge røg Wozniacki ud i første runde af Wuhan Open, der var hendes første turnering i næsten en måned. Man skal tilbage til turneringen i Charleston i april, før Wozniacki er nået forbi tredje runde i en turnering.

Formår Caroline Wozniacki at slå sig videre til anden runde i Beijing, venter muligvis den tidligere topspiller Svetlana Kuznetsova, mens andenseedede Karolína Plísková er en potentiel modstander i tredje runde.

Se også: Grov adfærd: Stjernen straffes med 16 ugers udelukkelse

Se også: - Jeg så en virkelig lækker kvinde på tribunen

Se også: Efter klø i Kina: Nu har hun kniven for struben