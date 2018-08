Wozniacki æder modstanderen i hedeslag

Caroline Wozniacki var uden kamptræning så heldig at møde en flittigt fejlende Samantha Stosur og slog sig videre ved US Open

NEW YORK (Ekstra Bladet): Caroline Wozniackis manglende kampform var et tema før hendes førsterundekamp i US Open mod australske Samantha Stosur, der vandt turneringen i 2011.

Der var da også et par rustpletter hist og pist, men det var modstanderen, der lavede langt de fleste fejl i den stegende gryde på Arthur Ashe Stadium, og danskeren kunne udnytte dem til en ret sikker sejr på 6-3, 6-2 i deres 13. møde over ti år.

Stosur satsede stort kampen igennem og begik otte dobbeltfejl og hele 34 uprovokerede fejl.

Australieren lagde magtfuldt fra land med to pivende serveesser, før hun fulgte op med en dobbeltfejl. Hun gik så vidt muligt rundt om bolden for at slå så meget med sin forhånd som muligt og lukkede det første parti med en vinder ned langs linjen.

Der var stor forskel på de to ender, og der var ikke råd til at smide sin serv, når man servede i skygge-enden. Wozniacki udlignede rent til 1-1, og i næste parti fik hun en breakbold, da Stosur – i sol-enden missede et smash. Kort efter slog hun forhånden ud ad banen til dansk brud.

Caroline havde lidt svært ved at få førsteserven i spil med solen i øjnene, men hun fik flot afværget en breakbold og bragt sig på 3-1. Desværre viste Wozniackis manglende kampform sig lidt i næste serveparti, som ellers foregik i den rare skygge-ende. Stosur fik breakbold via en dobbeltfejl, og kort efter sende Caroline en ellers nem baghånd i nettet til 3-3.

Kort efter stod den andenseedede dansker til gengæld med to breakbolde efter en australsk dobbeltfejl, og på den anden var Stosur så venlig at dobbeltfejle.

Med besvær og et par ikke ret imponerende andenserver fik Wozniacki bragt sig på 5-3, og Stosurs niveau var stærkt nedadgående i denne fase. Efter flere nemme fejl smed hun sin serv og første sæt efter 38 minutter.

Caroline kom bagud 0-30 i andet sæts første parti, men så fandt hun et par esser frem og fik holdt til 1-0. Med solen i øjnene fik hun også holdt serv til 2-1, og australieren fejlede med forhånden til dansk breakbold i næste parti.

Desværre fejlede Wozniacki med forhånden, og på næste breakbold kom Stosur op med en stor serv. Også den tredje blev afværget i partiet, der virkelig blev langt og opslidende. Til sidst fik australieren lukket med en hvinende baghånd ned langs linjen.

Wozniacki holdt ubesværet til 3-2, før hun kunne pakke et par gaver op fra modstanderen og bryde hendes serv, og så bragte hun sig med lidt besvær på 5-2 i egen serv.

Det sidste parti smed Stosur nemt og lukkede med en dobbeltfejl.

I anden runde torsdag møder hun ukrainske Lesia Tsurenko, der slog belgiske Alison van Uytvanck i to sæt. Wozniacki fører 1-0 indbyrdes.

