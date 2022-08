Wozniacki ændrer baby-planer

Caroline Wozniacki har siden sit karrierestop mest af alt fokuseret på at være mor.

Sammen med husbonden, den tidligere NBA-spiller David Lee, har parret efter fødslen af datteren Olivia ændret jobbeskrivelser fra topatleter til topforældre.

- Vi plejede at være meget egoistiske i de ting, vi lavede, men nu handler det hele om Olivia, og hvordan vi kan få hende til at have det så godt som muligt. Og så må vi passe på os selv bagefter, udtaler Wozniacki til magasinet Vores Børn.

Sammen har Lee og Wozniacki datteren Olivia, og i juni måned kunne parret annoncere, at de venter baby nummer to.

I et interview med med magasinet Vores Børn åbner stjernen op om parrets overgang fra topatleter til forældre.

Inden den tidligere tennisstjernes første graviditet var skrukheden på sit højeste, og tanken om en stor familie varmede for Caroline.

- Før jeg blev gravid med Olivia, tænkte jeg: ‘Vi skal have fire børn!’ Men under min første graviditet, hvor jeg havde det virkelig dårligt i tre måneder, sagde jeg til David: ‘Vi stopper ved ét barn!’ Nu er det i hvert fald hundrede procent, at det maksimalt bliver tre børn. Men to … det lyder meget godt,

Caroline Wozniacki og husbonden David Lee til The Met Gala i år. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki lider desuden af leddegigt, der betyder, at hun i perioder er udfordret - specielt når man også skal tage hånd om en lille datter. Det betød blandt andet, at danskeren blev ramt af et gigtanfald, da datteren Olivia blot var to måneder gammel.

Den tidligere tennis-darling stoppede sin aktive karriere efter Australian Open-turneringen i 2020, hvor hun forud for turneringen varslede, at 2020-udgaven af den australske grand slam ville blive hendes sidste.

Da Wozniacki røg ud af Australian Open i 2020, var det en rørstrømsk tennisdarling, der takkede af til stor applaus fra det fremmødte publikum. Foto: Roger Parker

Den tidligere verdensetter røg ud til tunesiske Ons Jabeur, der sendte Wozniacki ud af tredje runde i tre sæt.

Selvsamme turnering vandt dansk-polakken i 2018, som må ses som karrierens højdepunkt, da det var første og eneste gang, at den tidligere tennisstjerne vandt en Grand Slam-turnering.

