Wozniacki afslører alternative drømme

Det har været et begivenhedsrigt år, der blandt andet har budt på en Grand Slam-sejr i Australien, for Caroline Wozniacki.

Men nu går tennissæsonen så småt på hæld, og i den forbindelse har den danske tennisdarling kigget tilbage på sæsonen og taget en snak om løst og fast med China Global Television Network i forbindelse med China Open, som danskeren mandag spillede sig videre til anden runde i.

Blandt andet fortæller den danske verdensstjerne, at det betød meget for hende endelig at løfte en af tennissportens helt store pokaler tilbage i januar.

- Selvfølgelig var det en kæmpe lettelse for mig. Jeg har prøvet alt andet inden for tennis, så det var en kæmpe bedrift og en stor lettelse at vinde min første Grand Slam, siger Caroline Wozniacki.

David Lee og Caroline Wozniacki i Royal Botanical Gardens efter Australian Open-sejren. Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Caroline Wozniacki har det seneste stykke tid haft svært ved at finde tilbage til sit topniveau - ikke mindst på grund af en række drilske skader, der har forhindret hende i at komme helt op i omdrejninger.

Danskeren glæder sig da også til at holde fri sammen med sin forlovede, David Lee.

- Vi er klar til at holde ferie efter en ret lang sæson. Men samtidig venter to store turneringer her (China Open, red.) og i Singapore. Jeg vil gøre mit bedste for at slutte årets stærkt af, siger Caroline Wozniacki.

Nej, det er ikke boksning, Wozniacki ville kaste sig over, hvis ikke tenniskarrieren var blevet til noget. Foto: Benjamin Kürstein

Caroline Wozniacki har aldrig lagt skjul på, at hun har masser af interesser ud over tennis, og at karrieren måske ikke bliver så lang, som de fleste forventer og håber.

Men nu var talentet for tennis så stort, at en sportskarriere var uundgåelig. Men hvis ikke, det var gået sådan, hvad havde Wozniacki så kastet sig over?

- Det har altid været en drøm for mig at studere på Copenhagen Business School. De har en international business-linje, jeg altid gerne ville have gået på. Ellers ville jeg prøve at blive skuespillerinde, fortæller Wozniacki, der måske ser noget anden i den umiddelbare fremtid:

- En dag, når jeg får børn, så kan det være, jeg bliver sproglærerinde for dem, siger den danske tennisstjerne, der mestrer otte sprog.

Caroline Wozniacki slog mandag Belinda Bencic fra Schweiz i første runde af China Open.

Tennis-baben Malou: Her er historien om bryst-billedet

Her er mit hold: Næsten som en del af familien

Günter stak Monica Seles ned: Ingen måtte slå Steffi!

Se også: Serena smider tøjet for en god sag