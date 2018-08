Wozniacki afslører: Sådan skal mit bryllup være

Caroline Wozniacki glæder sig til US Open, bryllup og til at gøre egne børn til gode mennesker

Natten mellem torsdag og fredag røg Caroline Wozniacki skuffende ud af WTA-turneringen Rogers Cup i anden runde efter at have misset tre matchbolde mod hviderussiske Aryna Sabalenka.

Men selvom det blev et hurtigt exit i Montreal, så har den 28-årige dansker flere lyspunkter forude, hvor både bryllup og US Open venter.

Det var i november, at Wozniackis kæreste David Lee friede hende, og i det nyeste nummer af magasinet Hamptons, der afslører Wozniacki små nye detaljer om sit bryllup.

- Vi holder det for os selv, men jeg kan da sige, at det kommer til at blive ret så lille bryllup, siger Wozniacki i magasinet, som Enews refererer fra.

- Vi er meget spændte på det, men jeg kan ikke sige så meget mere, driller hun.

Og selvom Wozniacki ikke nævner hvilket mærke, hun håber at bære på den store dag, så nævner hun alligevel Stella MacCartney og Viktoria Beckham som to af sine favorit-designere.

- Der er noget helt specielt ved Chanel, som man både kan dresse op eller ned, og Reiss laver også gode sommer-ting, siger Wozniacki.

Artiklen fortsætter under billederne

Caroline Wozniacki sagde i november ja til David Lee, da den tidligere basketspiller friede. Det bliver et lille bryllup, forklarer Wozniacki nu. Foto: All Over

Se også: Wozniacki erkender: - Det er had-kærlighed

Tennis-baben blev distraheret: Tissehullet stod åbent

Se også: Sagde hun det? Tennisstjernens uventede sex-afsløring

Danskeren fortæller også, at hendes forældre har lært hende alt og støttet hende gennem hele karrieren.

- Jeg elsker, at de er atleter, der har været gift i mere end 30 år, og de har opfostret gode børn, siger Wozniacki.

- Når jeg ser på fremtiden, så håber jeg, at jeg ikke blot bliver kendt som en atlet, men når jeg har en familie også som en, der har opfostret børn til at være mennesker. Det ville være fantastisk, siger Wozniacki.

Artiklen fortsætter under billederne

Wozniacki var tidligere på året til Serena Williams' bryllup. Foto: All Over

Wozniacki truer med boykot: - Det var forfærdeligt

Se også: Wozniacki afslører: Her kan jeg ende efter karrieren

Se også: Wozniackis 'frække' afsløring: Hende har jeg et crush på

27. august sættes der gang i årets sidste grand slam-turnering, når US Open indledes i New York, og det glæder danskeren sig også til.

- Jeg elsker US Open. Det er formentlig min yndlingsturnering på året.Jeg har haft et sted i byen i nogle få år nu, siger Wozniacki.

- New York-publikummet har taget mig til sig. Jeg var i finalen i 2009 for første gang, og lige siden har jeg nydt at spille her, for atmosfæren er fantastisk.

- Der er intet bedre end at spille aftenkampe på Arthur Ashe Stadium. Det er elektrisk. Lyden er høj, og det kan jeg lide, siger Wozniacki.

Den danske tennisstjerne blev som bekendt svigtet af den irske golfstjerne Rory McIlroy i maj 2014 få dage efter, at bryllupsinvitationerne blev sendt ud.

McIlroy er siden blevet gift med en ny kvinde i det, der kaldes årtiets bryllup, og det bryllup kan du læse mere om her.

Kæresten afslører: Derfor er Wozniacki attraktiv

Se også: Verdensstjerne fan af Wozniacki: - Spiller poker med hendes far

Caroline stolt af at være dansker: David er lidt træt af det