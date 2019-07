Wozniacki afslører særpræget højdepunkt

Se også: Wozniacki jubler over bryllup: - Bedste weekend i mit liv

Der har allerede været mange detaljer fremme om brylluppet 15. juni, hvor Caroline Wozniacki blev gift med David Lee i den italienske by Castiglion del Bosco med 120 gæster som vidner (se gæsterne her).

I et interview med magasinet Hello kommer danskeren nu med et noget særpræget bud på, hvad der var højdepunktet.

- Selvfølgelig var det at sige 'I do' meget specielt, men jeg synes faktisk, at hele dagen og maden var fantastisk.

- Vi festede hele natten til klokken fire om morgenen, og det var perfekt. Vi havde et slik-rum, for jeg elsker sødt.

- Og på dansegulvet havde vi pomfritter og slik og burgere og den slags.

- Så jeg synes, at maden også var et højdepunkt for os, siger Wozniacki.

David and I are so excited to share some of our wedding details with @voguemagazine !!https://t.co/VpupI4yfnW — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 17, 2019

I interviewet fortæller Wozniacki også om, hvordan hun fik sin stylist til at sammensætte hvidt tøj.

- For jeg ville gerne have et hvidt tema gennem hele ugen, siger Wozniacki.

Også Angelique Kerber og Serena Williams var med til brylluppet, og særligt amerikaneren får pæne ord med på vejen.

- Hun er fantastisk, for hun er så sjov og venlig, og vi har det rigtig godt.

- Hun var fantastisk som brudepige og hjalp virkelig med mit slør og sørgede for, at alle billeder så godt ud, så hun var perfekt, siger Wozniacki.

Du kan se flere af gæsternes billeder fra brylluppet

Efter brylluppet tog Wozniacki og hendes mand videre ud i den italienske idyl til en hurtig bryllupsrejse. Her har de blandt andet besøgt det billedskønne Portofino, inden danskeren skulle spille med i først Eastbourne og siden Wimbledon, hvor det dog blev til exit i tredje runde.

Wozniacki efter en af de sejre, der har været knap så mange af i år. Foto: Jim Rassol/Ritzau Scanpix

Til gengæld kan danskeren glæde sig over, at hun netop har vundet en særlig pris hos WTA.

Et af hendes slag fra Eastbourne-turneringen er således kåret til 'Shot of the Month' - månedens slag for juni.

WTA udvælger fem slag hver måned, og så er det fansene, der stemmer på, hvilket slag der var bedst, og her vandt Wozniacki altså.

Hun følger dermed i sporene på Iga Swiatek, Kirsten Flipkens, Hsieh Su-Wei og to gange Simona Halep, der har vundet konkurrencen i årets første fem måneder.

Wozniackis vinderslag var et slicet lob, der blev et direkte vinderslag i første runde-kampen mod Kirsten Flipkens i Eastbourne, som du kan se lige herunder.

Caroline Wozniacki saved break point in style, which you voted for as your Shot of the Month presented by @Cambridge_FX!https://t.co/bl3qv4GHOS pic.twitter.com/e935DIYCrO — WTA (@WTA) 7. juli 2018

