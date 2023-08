Wozniacki får ny modstander ved første runde i Cincinnati

Der var lagt i kakkelovnen til et comebackbrag, da danske Caroline Wozniacki skulle møde ukrainske Elina Svitolina ved WTA-turneringen i Cincinnati natten til tirsdag.

Men den længe ventede kamp mellem de to spillere, der begge for nylig er vendt tilbage til professionel tennis, blev ikke til noget.

Få timer inden kampen trak Elina Svitolina sig nemlig fra turneringen på grund af smerter i foden.

- Desværre har jeg oplevet nogle smerter i foden siden Wimbledon, og jeg blev rådet til at få en scanning efter Montreal (en anden WTA-turnering, red.), der har vist, at der er nogle problemer, der kræver adressering og hvile, så jeg er ikke i stand til at spille i Cincinnati i år, skriver hun på X.

Turneringen, der også kaldes Western & Southern Open, har skrevet på X, tidligere kendt som Twitter, at Svitolina erstattes af franske Varvara Gracheva.

Kampen er udsat til tirsdag aften lokal tid i stedet.

23-årige Gracheva ligger nummer 45 på verdensranglisten. Hun havde ikke kvalificeret sig til turneringen i Cincinnati, men møder nu altså Wozniacki som en såkaldt 'lucky loser'.

Svitolina ligger nummer 26 på verdensranglisten.

Imponerende comeback

Forventningerne til kampen mellem Wozniacki og Svitolina var ellers store, og kampen blev beskrevet som et comebackbrag.

Wozniacki spillede i sidste uge sin første kamp i tre år, da hun gjorde comeback ved WTA-turneringen i Montreal. Her røg hun ud i anden runde.

Svitolina er ligeledes i gang med et comeback i international tennis, efter at hun sidste år gik på barsel med sin søn, Skai.

Begge spillere fødte i oktober sidste år.

Svitolina har leveret et imponerende comeback i år.

I april var 28-årige Svitolina raslet ned som nummer 1344 på verdensranglisten efter sin barselsperiode. Godt tre måneder senere var hun nummer 27.

Forbedringen skete takket være blandt andet en sejr i en WTA-turnering i Strasbourg, en kvartfinale i French Open og en semifinale i Wimbledon.