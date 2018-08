Wozniacki får særlig tilladelse af doping-myndighederne

Caroline Wozniacki har fået en kraftig betændelse i kroppen og dispensation fra WADA til at tage en kraftig medicin, som dog kan give voldsomme eftervirkninger, fortæller hendes bror

Da Patrik Wozniacki tidligt fredag morgen gik i seng efter en nat på job som tenniskommentator var det med bange anelser i forhold til sin søsters helbredstilstand og chancer for at spille US Open.

Han fortæller til TV 2 Sporten, at Carolines krop er ramt af en voldsom betændelsestilstand, og at man i Wozniacki-lejren overvejer nogle særdeles drastiske, medicinske tiltag i forhold til den grand slam, der starter i New York om bare ti dage.

- Hun har rigtig ondt og frem til tirsdag kunne hun stort set ikke løfte sine arme. Hun trænede ti minutter, et kvarter frem til dér, og op til kampen i går havde hun heller ikke trænet specielt meget, fortæller han.

Natten til torsdag, dansk tid, måtte hun efter at have været oversider i første runde opgive at fuldføre sin kamp mod hollandske Kiki Bertens i anden runde i Cincinnati. Hun trak sig efter første sæt og så plaget ud, da hun forlod banen.

Caroline Wozniacki får behandling men må kort efter opgive at fuldføre sin kamp med betændelse og smerter i begge skuldre og det venstre knæ. Foto: All Over Press

Forleden måtte hun trække sig før turneringen i Washington med en skade i baglåret, og i Montreal tabte hun sin første kamp mod hviderussiske Aryna Sabalenka.

Siden har hun døjet med smerter i skuldrene, som var tapet ind til kampen, og det ene knæ, som blev tapet op undervejs.

- Hun er ikke 20 år længere, og der var et stort pres på hendes krop, som måske nu giver efter. Og så har vi den situation, som vi har nu, siger Patrik Wozniacki.

- Det er noget, man må tage til efterretning og prøve at finde den rigtige balance mellem hård træning og restitution. Hun havde ellers haft en god pause efter Wimbledon, og kroppen skulle gerne være frisk og klar til den lidt hårde træning, men sådan skulle det ikke være, og nu er vi her i ingenmandsland, hvor Caroline virkelig er nødt til at finde ud af, hvad der skal til, siger han.

Meget hård medicin

Hans bekymring bygger ikke mindst på, at den nævnte betændelsestilstand formentlig skal bekæmpes med meget hårde medicinske midler, hvis hun skal stille op på Billie Jean King Tennis Center.

- Hun gør alt for at blive klar til US Open, som er det helt store mål. Jeg håber, at hun kan blive frisk nok, og jeg ved, at hun har fået en speciel accept af WADA (det internationale antidopingagentur, red.) på nogle piller.

- Hvis hun tager dem, skulle kroppen 'glemme' smerten i 12 dage. Når de 12 dage så er gået, er det næsten et tilbageslag med dobbelt kraft, og så gør det rigtig ondt, erfarer han.

Spørgsmålet er ifølge Patrik Wozniacki, hvornår Caroline Wozniacki eventuelt skal tage pillerne, da hun gerne skal træne lidt inden US Open, men også skal kunne spille uden smerter i en eventuel anden uge af Grand Slam-turneringen. Hun kan kun tage pillerne én gang.

- Det er en meget svær beslutning, de skal tage lige nu, og måske kan behandling også hjælpe på, at hun kan få det bedre, så de kan udskyde pillerne, og kroppen helst bare kan hele selv.

Der er blevet spekuleret i, om Caroline Wozniacki på grund af de få kampe på amerikansk hardcourt ville have taget et wildcard til turneringen i New Haven i næste uge, men det tema er med hendes sygdom nu endegyldigt lukket ned.

I stedet handler det om at komme til New York, bekæmpe sygdommen og måske efterhånden få trænet lidt før US Open, der begynder mandag 27. august.

