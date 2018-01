Wozniacki fejrer nytåret med at uddele æg

Caroline Wozniacki kom godt fra start i det nye år efter en overbevisende sejr i to sæt over amerikanske Madion Brengle i første runde af WTA-turnering i Auckland

Caroline Wozniacki indledte 2018 overbevisende, da hun på 57 minutter besejrede amerikanske Madion Brengle 6-3, 6-0 i første runde af WTA-turnering i Auckland.

Den danske tennisspiller indledte ellers lidt rustent og var i problemer i egen serv tidligt i kampen.

Men hun fik brudt amerikaneren og kunne tage første sæt 6-3.

I andet sæt var der dansk dominans.

En enkelt gang havde Brengle muligheder, men Wozniacki overlevede tre breakpoints og tog suverænt sættet 6-0.

- Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle regne med. Det var den første kamp efter pausen, og jeg lavede nogle vanvittige slag i de første partier, hvor jeg tænkte: 'Wow, det går godt'.

- Og så lavede jeg en let fejl bagefter og tænkte: 'Okay, vi er tilbage, hvor jeg regnede med, at jeg ville være', sagde Caroline Wozniacki efter kampen.

Caroline Wozniacki, der i næste uge rykker op som nummer to på verdensranglisten efter en skade til spanske Gabiñe Muguruza, skal i anden runde møde kroatiske Petra Martic.

Om to uger venter sæsonens første Grand Slam, Australian Open, i Melbourne.

Se også: Stjernelanding: Direktøren ville selv køre Caroline

På vej til tops: Sådan overtager Wozniacki førstepladsen straks

Se også: Wozniacki knuser alle danske sportsstjerner - men hvem fanden er nummer to!?