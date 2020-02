Wozniacki fik fat i en Oscar

Festen fortsætter for Caroline Wozniacki.

Trods pensionen, som blev en realitet i sidste måned efter exit i Austrlian Open, er hun stadig et kæmpe navn rundt omkring i verden.

Ikke mindst i USA, hvor der netop har været afholdt Oscar-uddeling.

Her var Wozniacki og manden, David Lee, inviteret til Vanity Fairs traditionsrige Oscar-fest, hvor de allerstørste stjerner dukker op for at ses og blive set.

Således også Wozniacki, der havde valgt en kreation fra designeren Monique Lhuillier med en dyb udskæring.

På hendes Instagram-stories afslører hun, at det havde været en særdeles munter aften.

I løbet af festen fik Wozniacki endda fat i en Oscar-statuette, selvom hun ikke ligefrem har medvirket i tilblivelsen af nogen film. Tidligere har hun dog luftet, at hun gerne ville prøve kræfter med skuespil, så det kan være endnu et mål for fremtiden, nu hvor tennis ikke længere tager al hendes tid.

Wozniacki spiller allersidste tennis-match 18. maj i København, hvor hun møder Serena Williams i en showkamp.

