Wozniacki flytter ud på luksus-ø: Se billederne fra paradiset

Der bliver rig mulighed for at nyde tiden efter tennis-karrieren for Caroline Wozniacki på øen Fisher Island

Efter den sidste bold er slået til Australien Open, og ketsjeren er blevet lagt på hylden, kan Caroline Wozniacki og manden David Lee slå sig ned i ren luksus og nyde deres otium.

Når Wozniacki ikke skal deltage i turneringer verden over, får stjerneparret nemlig meget mere tid i deres overdådige residens, som de købte i 2018.

For nogle af deres mange millioner har de investeret i 678 kvadratmeter luksus på øen Fisher Island, der ligger lige ud for Miamis kyst i Florida.

Lejligheden, som blandt andet indeholder fem badeværelse og fem soveværelser, har kostet dem 13,5 millioner amerikanske dollars - svarende til 87 millioner danske kroner og er en del af det luksuriøse Palazzo Del Sol-kompleks. Wozniacki og Lee har blandt andet også boliger i Miami, New York og Monaco.

Fisher Islands, hvor kendisser som Oprah Winfrey, Julia Roberts og Andre Agassi også har boet, tilbyder klubmedlemmer og deres gæster 18 tennisbaner. En af dem er naturligvis blevet opkaldt efter Caroline Wozniacki.

Desuden er der syv restauranter og en golfbane med ni huller. Her er det muligt at køre rundt i en specialdesignet Garia golfvogn, som man får med i købet af en lejlighed i Palazzo Del Sol. Det skriver New York Post.

Foto: Ekstra Bladet

Foto: Wilfredo Lee/Ritzau Scanpix

Sådan tager en af lejlighederne i Palazzo Del Sol-komplekset sig ud. Om det præcis er i denne lejlighed, hvor kendisparret skal bo, melder historien dog intet om.

Caroline Wozniacki afslørede i fredags, at Australien Open til januar bliver hendes sidste turnering. Det har fået Michael Laudrup til at hylde den danske verdensstjerne. Læs MERE her.

