Wozniacki gør 'comeback': Skal spille med legender

Det er efterhånden ved at være lidt tid siden, at tennisfans har haft fornøjelsen af at se Caroline Wozniacki på det røde grus.

Den danske stjerne lagde ketcheren endegyldigt på hylden tilbage i januar 2020, men nu bliver der igen mulighed for at se den danske tennis-darling i aktion.

Wozniacki er således på listen over spillere, der deltager i French Opens legende-turnering.

Det bekræfter Caroline Wozniackis agent, Mikkel Nissen, over for Ekstra Bladet.

Tidligere har legenderne fyldt de mindre baner ud i særligt morgentimerne under Grand Slam-turneringen, men denne gang bliver det også på anlæggets næststørste bane, Court Suzanne Lenglen.

Her vil banen agere ramme for de ofte stærkt underholdende doublekampe, hvor tidligere professionelle beviser, at de stadig ved, hvordan man slår til bolden, og hvor altså også danske Caroline Wozniacki kommer i kamp.

Det bliver dermed også den 32-årige danskers debut i de såkaldte legende-turneringer, der er tradition for at blive afholdt ved de fire årlige grand slam-turneringer.

Ifølge mediet Open Court tæller de øvrige legender på deltagerlisten blandt andre Kim Clijsters, Gabriela Sabatini og Lindsay Davenport, ligesom John McEnroe, Mats Wilander og Michael Chang er blandt de mandlige stjerner, der deltager.

Caroline Wozniacki nåede i sin aktive karriere at vinde hele 30 WTA-titler, ligesom hun i 2018 vandt sin eneste grand slam-titel ved Australian Open.

Hun nåede også at befinde sig på verdenranglistens førsteplads i sammenlagt 71 uger, kun overgået af ni andre kvindelige spillere nogensinde.

French Open begynder 28. maj og spilles over to uger.

Tilbage i januar blev Caroline Wozniacki optaget i Sportens Hall of Fame som det 39. medlem. I den forbindelse gav hun et stort interview til Ekstra Bladet om den store hæder, karrierens højdepunkt og sygdommen, der pludselig fyldte alt.