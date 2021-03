Wozniacki hylder Clara

Den tidligere verdensetter jubler over Clara Tausons WTA-sejr

Den ene stoppede karrieren seneste år, mens det anden netop har slået hul på sin med en kæmpe triumf.

Clara Tauson fejede al modstand af banen i sin første WTA-turnering.

I Lyon vandt den 18-årige dansker på magisk vis turneringen uden at afgive ét eneste sæt.

Den flotte præstation har fået grand slam-vinder Caroline Wozniacki til tasterne på Instagram, hvor hun hylder Clara Tauson.

'Tillykke Clara Tauson med din første WTA Tour-turneringssejr,' skriver hun med hashtagget 'Go Denmark' i en Instagram-story.

Tauson tæskede schweizeren Victorija Golubic i finalen med 6-4, 6-1. Undervejs havde danskeren også overskud til en såkaldt 'tweener' - et baglæns slag mellem benene. Hun endte med at tage pointet efter et suverænt vinderslag.

Finalesejren gør, at den nye danske stjerne rykker op i top-100 på verdensranglisten.

Clara Tauson bærer de rød-hvide farver videre for Wozniacki, som sender en hyldest til den nye stjerne. Foto: Roger Parker/International Sports Fotos LTD

Clara storroses

Udlandet har også fået øjnene op for Clara Tausons store præstation.

'Det var Tausons øjeblik til at stråle. Den 18-årige danske teenager viste, at hun er klar til at vinde ofte,' skriver tennismediet Tennis Tourtalk.

Tenniskommentator for Sport TV Portugal, José Morgado, forudser en lys fremtid for Tauson.

'18-årige Clara Tauson vinder WTA-turneringen i Lyon. Hendes første af mange, det er helt sikkert ... Hun vil også få sin top-100 debut!', skriver han på Twitter.

Total triumf! Clara vinder i Lyon

Stor-roser Clara: 'Kan blive verdens bedste'