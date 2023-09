Wozniacki i det røde felt: Smadrede ketsjeren i jorden

Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde i US Open efter en sejr i tre sæt over Jennifer Brady

Det er sjældent, man ser Caroline Wozniacki på den måde.

Den danske stjerne plejer ikke at gøre de store udskejelser på banen, men efter første sæt i kampen mod Jennifer Brady, var hun helt oppe i det røde felt.

Foto: Jonas Olufson

Da det stod klart, at sættet var tabt, bankede hun sin ketsjer tre gange jorden.

- Jeg følte, jeg var tæt på at finde min rytme. Men jeg lavede for mange fejl fra baghåndssiden. Jeg blev lidt frustreret over, at jeg ikke kunne finde den rytme. Jeg følte, at det var så tæt på, men alligevel så langt fra. Det var frustrerende, forklarer Caroline Wozniacki, da hun bliver spurgt ind til situationen på et pressemøde efter kampen.

Foto: Jonas Olufson

Kiggede mod sin boks

I løbet af sættet kiggede hun ofte op mod sin far, Piotr, i spillerboksen.

- Jeg tror, jeg søgte noget fra mig selv. Jeg vidste nogenlunde godt, hvad jeg skulle gøre.

- Men det er meget rart, når man lige kan få lidt fif fra sidelinjen. Nogle gange er det nemmere at se udefra, end det er fra banen. Om der er nogle småting, man kan gøre for, at man finder sin rytme. Det gjorde jeg, så det fungerede, siger Caroline Wozniacki.

Piotr Wozniacki og manden David Lee sad i boksen som sædvanligt. Foto: Jonas Olufson

Efter at have tabt første sæt, var Caroline Wozniacki igen i problemer i starten af andet sæt.

Men hun fik vendt bøtten og endte med at vinde kampen ganske overbevisende med cifrene 4-6, 6-3 og 6-1.

Wozniacki skal igen i aktion søndag, hvor hun spiller fjerde runde mod Coco Gauff.